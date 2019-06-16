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Cumhurbaşkanı Akıncı, Taşkent Doğa Parkı ve Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

Lefkoşa, 16 Haziran 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Taşkent Doğa Parkı ve Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Taşkent Doğa Parkı ve Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

Lefkoşa, 16 Haziran 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Taşkent Doğa Parkı ve Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

16 Haziran 2019 Pazar 09:45
Cumhurbaşkanı Akıncı, Taşkent Doğa Parkı ve Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Taşkent Doğa Parkı ve Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, merkezdeki çalışmaları ve yeni hedefleriyle ilgili bilgi verdi.

Basat, doğada yaralı olarak bulunan yaban hayvanlarının merkezde tedavi edilerek, rehabilitasyonunun yapıldığını belirterek, tedavileri devam eden hayvanların iyileşme süreçleriyle ilgili bilgi de aktardı.

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Merkezi gezerek, yapılan çalışmaları ve merkezde tedavileri süren yaban hayvanlarını yakından gözlemleyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkede böyle bir hizmet veren bir merkez olmasından mutluluk duyduğunu, doğada çeşitli sebeplerle yaralanan, hastalanan, yardıma ihtiyaç duyan yaban hayvanlarının kurtarılıp rehabilite edildikten sonra tekrar doğaya kazandırılmasının çok önemli bir uğraş olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, böyle bir hizmeti kar amacı gütmeden, doğa sevgisiyle yapan merkez yöneticilerini, uzmanlarını ve çalışanlarını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat da; vatandaşlardan, doğada hasta, yaralı ya da muhtaç durumdaki hayvanları görmeleri halinde, 1190 telefon hattı ile kendilerine bildirmelerini istedi.

Taşkent Doğa Parkı Taşkent Doğa Parkı, bu yıl ikincisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kalıcı Etki Çevre Yarışması'nda “1190 Yaban Hayat Destek Hattı” projesiyle Prof. Dr. Vamık Volkan'ın da yer aldığı bilimsel jüri tarafından üçüncülük ödülüne layık görülmüştü.

Çevre bilincinin gelişmesi, çevrenin temizlenmesi ve korunması, iyi örneklerin ödüllendirilmesi amacıyla yürütülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında düzenlenen Kalıcı Etki Yarışması’nın jürisinde bu yıl Temiz Düşün Onursal Başkanı Prof. Dr. Vamık Volkan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Özel Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökçekuş, Cumhurbaşkanlığı Çevre Özel Danışmanı, Temiz Düşün Proje Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz, ODTÜ-KKK Sürdürülebilirlik Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ali Muhtaroğlu, Yrd. Doç. Dr. Onur Taylan ve Doç. Dr. Yeliz Yeşilada Yılmaz görev almıştı.
 

Son Güncelleme: 16.06.2019 12:50
Anahtar Kelimeler:
Taşkent Doğa Parkı Ve Yaban Hayat Rehabilitasyon MerkeziMustafa AkıncıMeral Akıncı
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