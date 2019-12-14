Cumhurbaşkanı Akıncı, iki toplumlu seminerin açılışında konuşacak

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile seminerin açılış konuşmalarını yapacak.
"Eğitimde Dönüştürücü Liderlik" konulu seminer ve çalıştaya iki taraftan 50'şer okul müdür ve müdür muavinin katılması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, pazartesi günü ara bölgede düzenlenecek “Eğitimde Dönüştürücü Liderlik” konulu iki toplumlu seminer ve çalıştaya katılıyor.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile seminerin açılış konuşmalarını yapacak.
"Eğitimde Dönüştürücü Liderlik" konulu seminer ve çalıştaya iki taraftan 50'şer okul müdür ve müdür muavinin katılması öngörülüyor.