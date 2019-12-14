Cumhurbaşkanı Akıncı, iki toplumlu seminerin açılışında konuşacak

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile seminerin açılış konuşmalarını yapacak.

İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi'nin Ledra Palace Otel’de düzenleyeceği etkinlik saat 09.00’da başlayacak.

"Eğitimde Dönüştürücü Liderlik" konulu seminer ve çalıştaya iki taraftan 50'şer okul müdür ve müdür muavinin katılması öngörülüyor.