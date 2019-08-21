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Cumhurbaşkanı Akıncı, bazı yurtdışı temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İzmir Konsolosluğu görevine atanan Servet Başaran, KKTC İstanbul Konsolosluğu görevine atanan Seniha Birand Çınar ve KKTC New York Temsilcisi İsmet Korukoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bazı yurtdışı temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İzmir Konsolosluğu görevine atanan Servet Başaran, KKTC İstanbul Konsolosluğu görevine atanan Seniha Birand Çınar ve KKTC New York Temsilcisi İsmet Korukoğlu’nu kabul etti.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:02
Cumhurbaşkanı Akıncı, bazı yurtdışı temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İzmir Konsolosluğu görevine atanan Servet Başaran, KKTC İstanbul Konsolosluğu görevine atanan Seniha Birand Çınar ve KKTC New York Temsilcisi İsmet Korukoğlu’nu kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmede, İsmet Korukoğlu’na devam eden görevinde, Servet Başaran ve Seniha Birand Çınar’a yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulundu. 


 

Son Güncelleme: 21.08.2019 13:33
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıServet BaşaranSeniha Birand Çınarİsmet Korukoğlu
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