“Cumburbaşkan'ı Tatar’ın gazetecilere yönelik sergilediği tavır kabul edilebilir değildir”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, “Gazetecilik, başkalarının duymak istemeyeceği şeyleri yazmaktır. Başkalarının okumaktan rahatsız olacağı, kapalı kapılar ardında konuşulan şeyleri yazmaktır gazetecilik” denildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “gazetecilere yönelik sergilediği tavrın kabul edilebilir” olmadığı denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Ersin Tatar’a bir kez daha sesleniyoruz! Bizlerin neyi seslendirip seslendiremeyeceğimize siz karar veremezsiniz! Bizler, mesleğimiz gereği önemli bulduğumuz herhangi bir konuyu seslendirirken, sizler de bu sorulara yanıt vermek zorundasınız. Bizleri aşağılayarak ve başka yerlere hizmet ettiğimizi iddia ederek ve dahası başka ülkelerin yetkililerine şikâyet ederek herhangi bir yere varamazsınız! Artık yeter! Ustalarınızın Türkiye’de gazetecilere yönelik uyguladığı şiddeti Kıbrıs’a getiremeyeceksiniz!”

