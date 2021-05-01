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“Cumburbaşkan'ı Tatar’ın gazetecilere yönelik sergilediği tavır kabul edilebilir değildir”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Cumburbaşkanı Ersin Tatar’ın “gazetecilere yönelik sergilediği tavrın kabul edilebilir olmadığını” savundu.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:45
“Cumburbaşkan'ı Tatar’ın gazetecilere yönelik sergilediği tavır kabul edilebilir değildir”
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Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, “Gazetecilik, başkalarının duymak istemeyeceği şeyleri yazmaktır. Başkalarının okumaktan rahatsız olacağı, kapalı kapılar ardında konuşulan şeyleri yazmaktır gazetecilik” denildi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “gazetecilere yönelik sergilediği tavrın kabul edilebilir” olmadığı denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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 “Mesleğini icra eden Kıbrıs Postası Haber Müdürü Ulaş Barış’a yönelik Ersin Tatar’ın gerek Cenevre’de gerekse dün bir TV kanalında kullandığı söylemleri kınıyoruz. Bizler sizin emir eriniz değiliz! Mesleğimizi yaparken sizden izin alacak değiliz. Ersin Tatar’ın hayal dünyasında gerçekleşen olguları değil de gerçekleri konuşmaya çalışan gazetecilere yönelik tavrı kabul edilebilir değildir.” 
“Ersin Tatar’a bir kez daha sesleniyoruz! Bizlerin neyi seslendirip seslendiremeyeceğimize siz karar veremezsiniz! Bizler, mesleğimiz gereği önemli bulduğumuz herhangi bir konuyu seslendirirken, sizler de bu sorulara yanıt vermek zorundasınız. Bizleri aşağılayarak ve başka yerlere hizmet ettiğimizi iddia ederek ve dahası başka ülkelerin yetkililerine şikâyet ederek herhangi bir yere varamazsınız! Artık yeter! Ustalarınızın Türkiye’de gazetecilere yönelik uyguladığı şiddeti Kıbrıs’a getiremeyeceksiniz!”
 

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Son Güncelleme: 01.05.2021 14:52
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarCumhurbşkanıBasınsenKktc
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