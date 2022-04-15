banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ctp’den El-sen Eylemine Destek
Başbakan Faiz Sucuoğlu yurda döndü
Son Dakika
Lefkoşa-Girne ana yolunda trafik kazası
Son Dakika
Teknecik’te El-sen’e Destek Eylemi
Sucuoğlu: Yeni sorumluluklarla ülkeye dönüyoruz
banner404

Ctp’den El-sen Eylemine Destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) Teknecik Elektrik Santralı’nda düzenlediği eyleme destek verdi.

15 Nisan 2022 Cuma 15:45
Ctp’den El-sen Eylemine Destek

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) Teknecik Elektrik Santralı’nda düzenlediği eyleme destek verdi.

banner341
CTP’den yapılan açıklamaya göre, “Kurumun satılacağı” gerekçesiyle eylem yapan sendikanın Teknecik’teki eylemine CTP adına Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, Girne İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekilleri katılarak destek belirtti.

Sendikal Platform temsilcilerinin de yer aldığı eylemde Elektrik Kurumu’nun satılmasına asla göz yumulmayacağı vurgulandı.

banner360
Son Güncelleme: 15.04.2022 18:00
Anahtar Kelimeler:
Ctp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Faiz Sucuoğlu yurda döndü
Başbakan Faiz Sucuoğlu yurda döndü
Lefkoşa-Girne ana yolunda trafik kazası
Lefkoşa-Girne ana yolunda trafik kazası
Teknecik’te El-sen’e Destek Eylemi
Teknecik’te El-sen’e Destek Eylemi
Sucuoğlu: Yeni sorumluluklarla ülkeye dönüyoruz
Sucuoğlu: Yeni sorumluluklarla ülkeye dönüyoruz
Birkan Uzun’un anısına başarılı ve ihtiyaçlı öğrencilere çeşitli burslar verilecek
Birkan Uzun’un anısına başarılı ve ihtiyaçlı öğrencilere çeşitli burslar verilecek
GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi resim sergisi düzenledi
GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi resim sergisi düzenledi
Otobüste kadınları taciz eden zanlı tutuklandı!
Otobüste kadınları taciz eden zanlı tutuklandı!
Banka hesaplarındaki inceleme sürüyor
Banka hesaplarındaki inceleme sürüyor
Gürcan Erdoğan hakkındaki yolsuzluk davası ertelendi
Gürcan Erdoğan hakkındaki yolsuzluk davası ertelendi
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim