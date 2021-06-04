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CTP Nazım Hikmet'i Anma Gecesi düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçesi ve Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi, dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet’in 58’inci ölüm yıldönümünde anma gecesi düzenledi. 

04 Haziran 2021 Cuma 12:30
CTP Nazım Hikmet'i Anma Gecesi düzenledi
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CTP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Mağusa İlçe Binası önünde gerçekleştirilen anma gecesine, çok sayıda şiir sever katıldı. Gecede, Nazım Hikmet’in şiirleri okundu ve kendi sesinden şiirleri dinlendi. 
Etkinliğe, CTP Mağusa milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali ile eski genel başkanlardan Ferdi Sabit Soyer ve Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp da katıldı. 


ALTIOK: "SESİNİ TÜM DÜNYAYA DİZELERİYLE DUYURDU"
CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Birsen Altıok gecede yaptığı konuşmada, büyük şair Nazım Hikmet’in dizelerinde, “Ben sadece ölen babamdan ileri, doğacak çocuğumdan geriyim. Ve bir kavganın adsız neferiyim” diyecek kadar yüce gönüllü, vatansever ve mücadeleci biri olduğunu belirtti.

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Nazım Hikmet’in içindeki vatan sevgisini dizelere döktüğünü ve hapis yatsa da yılmadan yazmaya devam ettiğini anlatan Altıok, “Vatan haini ilan edildi ama yılmadı, yazmaya devam etti ve ne büyük bir şairdir ki dizeleriyle yalnızca Türk edebiyatına damga vurmakla kalmadı, sesini tüm dünyaya yine dizeleriyle duyurdu” dedi. 
Altıok konuşmasının devamında, Nazım Hikmet’in “Düşman” adlı eserinden “Sana düşman, bana düşman, düşünen insana düşman, vatan ki bu insanların evidir. Sevgilim, onlar vatana düşman” dizelerini okudu. 
Nazım Hikmet’e bazı çevreler “vatan haini” deseler de onun kadar dilini ve kültürünü dünyaya bu kadar güzel dizelerle anlatan çok az şair olduğunu belirten Altıok, Nazım Hikmet’i de bu kadar büyük yapan şeyin belki de bu olduğunu ifade etti. Birsen Altıok, Nazım Hikmet’in yalnızca kavganın değil, sevdanın da büyük şairi olduğunu dile getirdi. 
Nazım Hikmet’in yaşamına sevdalar sığdırmayı da bildiğini anlatan Altıok, “Muhteşem dizeleriyle bizlere sevgiliye olan sevdanın da nasıl yüce olacağını gösterdi” diyerek, Nazım Hikmet’in “Kelebek Misalidir Aşk” şiiriyle sözlerine son verdi.
 

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Son Güncelleme: 04.06.2021 13:08
Anahtar Kelimeler:
CtpNazım Hikmeti Anma Gecesi
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