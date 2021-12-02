banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sucuoğlu KITSAB heyetini  kabul etti
Başbakan Turizmcileri kabul etti
Kıbrıslı Türk'ün Rum Yüksek Mahkemesi'ne başvurusu kabul edilmedi
Malını istedi, reddedildi
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart adaya geliyor
Stewart haftaya geliyor
Zaroğlu’ndan ‘baskın seçim’ gerekçesi!
Zaroğlu’ndan ‘baskın seçim’ gerekçesi!
banner404

CTP Kadın Örgütü’nün “seninle Okula Başlıyorum“ projesi devam ediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, “Seninle Okula Başlıyorum” Projesi kapsamında, Yedikonuk’taki Konuklar İlkokulu’ndaki 15 öğrenciye, okul kıyafeti ve okuma kitabı desteğinde bulundu.

02 Aralık 2021 Perşembe 11:45
CTP Kadın Örgütü’nün “seninle Okula Başlıyorum“ projesi devam ediyor

CTP'den yapılan açıklamaya göre, CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar, Genel Sekreter Tülay Sönmez ve MYK üyesi Emine Solyalı, Okul Müdürü Özlem Esentan ile görüşerek pandemi döneminde eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

USAR: “EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİNE FIRSAT VERİLMEMELİ”

Görüşmede konuşan Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar, pandemi sürecinde gelişen ekonomik krizle birlikte kamusal eğitim hizmetlerine olan ihtiyacın daha da arttığını, eğitimde fırsat eşitsizliğinin derinleştiğini vurguladı. Salgınla birlikte yoksulluk içindeki çocuk sayısının arttığını ifade eden Usar, çocuklar arasındaki eşitsizliği azaltan her türlü çalışmanın önemini kaydetti.

banner341

“EĞİTİMİN KESİNTİSİZ ŞEKİLDE SÜRMESİ İÇİN BÖLGELERDEKİ TEST İMKANLARI ARTIRILMALI”

Okulların açık kalması ve eğitimin kesintisiz olarak sürmesi için toplumdaki aşılama oranlarının yükseltilmesinin yanı sıra merkezden uzak bölgelerde test imkanlarının da artması gerektiğini kaydeden Usar, aşıları tamamlanmayan insan sayısının yüksek olmasının günlük vaka sayılarının artmasıyla sonuçlandığını ifade etti.

Okullardaki sağlık tedbirlerinin uygulanabilmesi için Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki öğretmen ve çalışan eksikliklerini gidermesi, hijyen malzemelerinin tedarikini sağlaması gerektiğini söyleyen Usar, eğitim kayıplarının giderilmesi için eğitim programlarının yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

Usar, Konuklar İlkokulu Müdürü Özlem Esentan ve görevli öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi; CTP Kadın Örgütü’nün “Seninle Okula Başlıyorum” projesinin devam edeceğini belirterek sözlerine son verdi.

banner360
Son Güncelleme: 02.12.2021 13:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Vakıflar İdaresi: “2021 yılında engellilere 2 milyon TL destek sağladık”
Kıbrıs Vakıflar İdaresi: “2021 yılında engellilere 2 milyon TL destek sağladık”
Lefkoşa Büyükelçiliği’nden GAÜ İletişim Fakültesine ziyaret
Lefkoşa Büyükelçiliği’nden GAÜ İletişim Fakültesine ziyaret
Eğitim Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı
Eğitim Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı
Tüketiciler Derneği Gönyeli Belediyesi’ni ziyaret etti, Benli'ye ödül takdim etti
Tüketiciler Derneği Gönyeli Belediyesi’ni ziyaret etti, Benli'ye ödül takdim etti
Dolar/TL 13,45, sterlin/TL 17,90  seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 13,45, sterlin/TL 17,90  seviyelerinden işlem görüyor
Tatar İstanbul Büyükçekmece belediye başkanı ve Meclis Üyelerini kabul etti
Tatar İstanbul Büyükçekmece belediye başkanı ve Meclis Üyelerini kabul etti
Özyiğit: “Halkın geçim derdi her gün büyüyor”
Özyiğit: “Halkın geçim derdi her gün büyüyor”
Çağdal: “Gemi geldi yarın sabah petrol istasyonlarına yakıt dağıtımına başlanacak”
Çağdal: “Gemi geldi yarın sabah petrol istasyonlarına yakıt dağıtımına başlanacak”
Erhürman: “Sorunları CTP hükümeti çözecek”
Erhürman: “Sorunları CTP hükümeti çözecek”
Tatar, Papa Francis’i KKTC’ye davet etti
Tatar, Papa Francis’i KKTC’ye davet etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim