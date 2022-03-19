ALTIOK: “BARIŞ, ÖZGÜRLÜK İÇİN MÜCADELE ETTİKLERİ İÇİN HAYATLARINI KAYBETTİLER”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, Demokrasi Şehitleri için anma gecesi düzenledi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1958 ile 1996 yılları arasında öldürülen gazeteciler, sendikacılar ve 1976-1979 yılları arasında Türkiye’de öldürülen Kıbrıslı Türk öğrenciler için düzenlenen anma gecesi, Mağusa Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer aldı.

Gecede Dilara Gürtaç ve Cihan Tunceli, etkinliğe katılanlara müzik dinletisi sundu

Gazeteci Sami Özuslu’nun “Uçakla Gelen 6 Tabut” isimli belgeselinin gösteriminin de yapıldığı gecede Leyla Ulubatlı’nın yazdığı şiirleri, Asya Küçüksu İlktaç ile Gaye Astan Çoban seslendirdi.

Etkinlikte CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Birsen Altıok ve Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eranlan konuşma yaptı.

ERASLAN: “HEPSİ, DEMOKRASİYE, BARIŞA VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÜREKTEN İNANIYORDU”

Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Burhan Eraslan, demokrasi şehitlerinin mücadelesine ilişkin bilgi ve değerlendirmeleri hatırlatmanın görevleri olduğunu vurguladı.



Eraslan, demokrasi şehitlerinin tümünün de ortak bir yanı olduğunu, hepsinin de demokrasiye, toplumlararası barışa ve ifade özgürlüğüne yürekten inandıklarını söyledi.Karanlık güçlerin, onların insanca yaşama çağrılarına kurşunlarla yanıt verdiğini belirten Eraslan, en temel hak olan yaşam haklarının ellerinden alındığını dile getirdi.Eraslan, “Cana kastetmeyi marifet sayan zihniyet, barış, demokrasi ve özgürlük taleplerinin önünü kapayacağını sanıyor” diye konuştu.Eraslan, söz konusu karanlık çevrelerin, yer kürenin farklı yerlerinde günümüzde de can almaya devam ettiğini belirtti.“Cinayetlerle; özgürlük mücadelesini, basın ve ifade özgürlüğünü savunanları susturduklarını zannedenler, yanılmaktadırlar” diye konuşan Burhan Eraslan, demokrasi şehitlerinin cinayetlerinin hâlâ aydınlatılmadığına dikkat çekti.ALTIOK: “BİZLER ONLARI HİÇ UNUTMADIK. UNUTMAYACAĞIZ VE UNUTTURMAYACAĞIZ”CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Birsen Altıok da anma gecesinde yaptığı konuşmada, demokrasi şehitlerinin, demokrasiye inandıkları ve barış, özgürlük için mücadele ettikleri için hayatlarını kaybettiklerini ifade etti.Altıok, “Bizler onları hiç unutmadık. Unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.