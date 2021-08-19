CTP Kadın Örgütü: ”İlmek ilmek ördüğümüz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü, yaptığı yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddetin ülkede yaygın görülen bir sorun olduğunu, özellikle covid-19 salgınıyla daha da büyüyen bir sorun halini aldığını belirtti.

KKTC Meclisi’nden geçen uluslararası sözleşmelere dayanan “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi (1996)” ve “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi (2011)” yasalarının yanı sıra 2014’te yasallaşan TOCED Yasası’na rağmen kadına karşı şiddetle mücadelenin henüz arzu edilen düzeyde olmadığını vurgulayan CTP Kadın Örgütü şöyle devam etti;



“Yasaların gerekleri yerine getirilmediği gibi içinde bulunduğumuz günlerde 2018 yılında Erhürman hükümeti döneminde kurulan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimi’nin çalışmalarının aksatılıyor olmasına dair endişeler yaşanmaktadır. Kadına karşı şiddetle mücadele polis, sosyal hizmetler, yerel yönetimler ve kadın hakları örgütleri başta olmak üzere birçok devlet kurumu ve sivil toplum örgütünün birlikte iş birliği yapması halinde başarıya ulaşır. Polis teşkilatının önemi bu denli büyükken, 2018’de kurulan birim konu ile ilgilenen tüm taraflarca takdir edilen bir fark yaratmışken, beklentimiz toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı başka birimlerin de oluşturulması, var olanların da güçlendirilmesidir”.(AK/HÖ)