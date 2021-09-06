banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
87'si yerel 134 pozitif vaka
87'si yerel 134 pozitif vaka
Özel laboratuvarlar, Pcr ve Antijen testlerine yeniden başlıyor
Özelde covid-19 testi yapılabilecek
Bu ayıba artık son verin!
Bu ayıba artık son verin!
KKTC’ye girişte QR kodu mecburi!
QR kodu ile girişler başladı
banner376

CTP, hükümeti istifaya çağırdı

06 Eylül 2021 Pazartesi 16:45
CTP, hükümeti istifaya çağırdı

“HALKIN DERDİ EKMEK, AZINLIK HÜKÜMETİNİN DERDİ KURULTAY” 
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) hükümeti istifaya çağırdı. CTP’den yapılan yazılı açıklamada, “Göreve başladığı günden itibaren ‘hayatı ucuzlatacağız, pandemiyle mücadelede dünyada ilk 5’teyiz’ diyen azınlık hükümetinin ülkemizi karanlığa sürüklemekten başka bir şey yapmadığı apaçık ortadadır. Verdiği sözleri tutmadığı gibi, başta sağlık olmak üzere hayatın her alanında kaosa, belirsizliğe ve yıkıma yol açmaktadır” denildi. 
Türk Lirası’nın sürekli değer kaybettiği, ekonominin daraldığı, enflasyonun tırmandığı, alım gücünün gerilediği, halkın yokluğa ve sefalete sürüklendiği kaydedilen açıklama şöyle devam etti:
“Hükümetse plansız, programsız icraatlarıyla, yaptığı açıklamalarla insanımızla dalga geçmekten ve popülizmden bir adım öteye gidememektedir. Dokuz aydır akaryakıt ihalesini tamamlayamayan, borçlanarak ihalesiz akaryakıt almaya devam eden, işçi ve işveren temsilcilerinin anlaşmasına rağmen asgari ücreti belirleyemeyen azınlık hükümeti, beceriksizliğine her gün bir yenisini eklemektedir. İnsanımız evine ekmek götürmek derdindeyken, azınlık hükümetinin büyük ortağının tek derdi ise kurultaydır. 

banner341
Özelde makam, genelde ise kurultay uğruna çocuklarımızın geleceğini karartmaya ve gençlerimizi gelecek belirsizliğine sürükleyenler elbette bir gün hesap verecektir. Özel sektörü ve özel sektör çalışanını açlığa mahkum eden, ekonomik çarkların dönmesi için hiçbir adım atmayan ve buna bağlı olarak da maliyeyi iflasa sürükleyen azınlık hükümeti, Kıbrıs Türk toplumunun başına gelmiş en büyük felakettir”
Hükümete eğitim ve sağlık konularında da eleştiride bulunulan açıklamada, “Plan, program yapmadan, Covid-19’la ilgili hiçbir önlem alınmadan, ilgili paydaşlarla ortak zeminde buluşamadan” yüz yüze eğitime geçileceğine işaret edildi.
 “Azınlık hükümetinin iyi olduğu tek konu ise yandaş atamaları, münhalsiz ve sınavsız istihdamlarla yeni vatandaşlıklardır. Göreve geldiği günden itibaren keyfi bir şekilde vatandaşlık vermeye devam etmekte, gençlerin gelecek belirsizliği yaşadığı dönemde bile yandaş atamalarını sürdürmektedir” ifadeleriyle süren açıklamada şunlar kaydedildi: 
“Ekonomiyi, sağlığı, eğitimi, elektriği yönetemeyen beceriksiz hükümette biraz olsun yurt sevgisi varsa, bugün hemen istifa etmelidir. Cumhuriyetçi Türk Partisi, gençlerimizin göç etmek zorunda kalmaması, beceriksiz, ne yaptığını bilmeyen sözde hükümetin çökerttiği ekonomiyi, turizmi, sağlık ve eğitimi sürdürülebilir, nitelikli bir yapıya kavuşturmak ve ülkemizi yeniden insanca yaşanır hale getirebilmek için iktidara taliptir. Başıboş, beceriksiz ve halkı umursamayan azınlık hükümeti bir an önce istifa etmeli ve erken seçimin önünü açmalıdır”

banner360
Son Güncelleme: 06.09.2021 19:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
87'si yerel 134 pozitif vaka
87'si yerel 134 pozitif vaka
Uyuşturucu zanlılarından biri cezaevine diğer ikisi teminata bağlandı
Uyuşturucu zanlılarından biri cezaevine diğer ikisi teminata bağlandı
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya'da Kıbrıs Barış Harekatı gazileriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya'da Kıbrıs Barış Harekatı gazileriyle bir araya geldi
Kriz masası görevini tamamladı, bundan sonrası Turizm ve Çevre Bakanlığı'nın
Kriz masası görevini tamamladı, bundan sonrası Turizm ve Çevre Bakanlığı'nın
Süt bedelleri ödendi
Süt bedelleri ödendi
Girne Ada Lions’tan KHYD’ye kıyafet bağışı
Girne Ada Lions’tan KHYD’ye kıyafet bağışı
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
LTB, 6 günde 287 iş yerini denetledi
LTB, 6 günde 287 iş yerini denetledi
TRT'nin “Kıbrıs Zafere Doğru“ dizisinde çekimler başladı
TRT'nin “Kıbrıs Zafere Doğru“ dizisinde çekimler başladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim