CTP Genel Başkanı Erhürman'ın Meclis konuşması...

Erhürman: Türkiye müdahale etti mi etmedi mi? Sucuoğlu bunu açıklamak zorundadır!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, son yaşanan hükümet krizinde Tatar ve Sucuoğlu’nun açıklamalarının halkta Türkiye’nin müdahale ettiğine yönelik algı oluştuğunu, bunun gerçek olup olmadığını Sucuoğlu’nun Meclis kürsüsünden açıklaması gerektiğini vurguladı. Ülkede yaşanan maskaralıkların ardından ‘yeni’ UBP-DP-YDP hükümetinin Bakanlar Kurulu listesinin okunduğu Meclis oturumunda konuşan Tufan Erhürman, iktidara mensup milletvekillerine yönelik “Sizin literatürünüzde anayasayı ihlal var, Kıbrıs Türk halkının iradesini paspas etmek, Kıbrıs Türk halkı yok hükmündeymiş gibi davranmak var sizin literatürünüzde. Size göre, bu halk dalga geçilecek bir nesnedir. Çektiği sıkıntıları ciddiye almıyorsunuz” dedi.

“5 AY İÇİNDE ÜÇÜNCÜ SUCUOĞLU HÜKÜMETİNİ KURDUNUZ…”

Ülkede son 5 aylık süreçte üçüncü Sucuoğlu hükümetinin kurulduğunu anımsatan Tufan Erhürman, memleketin içine düşürüldüğü durumu Türkçe’de “Maskaralık”tan başka hiçbir kelimenin özetleyemeyeceğini ifade etti. Sucuoğlu’nun “Tatar, Atun’u görevden alamadı” açıklamasını hatırlatan Erhürman, Sucuoğlu’nun “alamadı” kelimesini bilinçli olarak kullandığını dile getirdi. Bunun kamuoyunda yarattığı algının, TC’nin bu olaya müdahil olduğunu kaydeden Erhürman, ardından bir gece UBP binası önünde toplanan bir grubun Sucuoğlu’na yönelik “Dik dur” dediğini söyledi. Sucuoğlu’nun ise kime ve neye karşı dik duracağını söylemediğini aktaran Erhürman, bunun yarattığı algının herkesin malumu olduğunu belirtti.

“SUCUOĞLU TÜRKİYE’NİN MÜDAHALELERİNE KARŞI DİK DURMAYA DAVET EDİLİYORDU”

UBP sempatizanları tarafından atılan sloganların aslında Sucuoğlu’nu Türkiye’ye karşı dik durmaya davet ettiğini kaydeden Erhürman, bu sebepten dolayı Sucuoğlu’nun halka açıklama borcu olduğunu, Meclis kürsüsüne çıkarak halkta bu algıyı yaratan kelimelerle ilgili cevap vermesi gerektiğini söyledi. “Türkiye müdahale etti mi etmedi mi? Buna Sn. Sucuoğlu cevap verdikten sonra, eğer ‘Etmedi’ diyecekse, o zaman çok açık bir şekilde halka yaşatılan bu maskaralığın sebebini de anlatacak” ifadelerini kullanan Erhürman, yeni listede tek değişikliğin Sunat Atun’un yerine Amcaoğlu’nun atandığını kaydetti. Bunun zaten hükümet krizine yol açan değişiklik olduğunu dile getiren Erhürman, “Madem yapılacak olan buydu, niye bütün bunları bu halk yaşamak zorunda bırakıldı? Sn. Tatar Anayasa’nın 106’ncı maddesini bile okuyup anlayacak kapasite ve kadroya sahip değil mi? 106’ncı maddede Başbakan, bir bakanın görevden alınması istendiği zaman onu görevden almaktan başka bir yetkisi olmadığını söylediğini anlayacak kadar kapasite ve kadro yok mudur Cumhurbaşkanlığında?” dedi.

“SEÇİMDEKİ İRADEYE SAYGI DUYDUK, ŞİMDİ HANGİ İRADEYE SAYGI DUYMAMIZI BEKLİYORSUNUZ?”

Bakanlar Kurulu’nun ‘yeni’ listesi okunurken muhalefetin salonu terk etmesinin iktidar tarafından saygısızlık olarak nitelendirilmesine değinen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçimden sonra Sucuoğlu başkanlığında kurulan hükümetin programı okunurken sandıktan çıkan iradeye saygı duydukları için salonda yer aldıklarını söyledi. Erhürman, ancak bu kez salonda olmayacaklarını vurguladı ve “Şimdi hangi iradeye saygı duymamızı bekliyorsunuz?” dedi. Yaşananların kimin iradesi olduğunu anlamadıklarını ve hükümetin de bu konuda açıklama yapmadığını dile getiren Erhürman, “Sizin iradeniz mi, yoksa çağrıştırdığınız şekilde Türkiye’nin iradesi mi? Nedir yapmaya çalıştığınız? Nedir bu halka vermeye çalıştığınız mesaj? Bu maskaralıktan bir kahramanlık devşireceğinizi mi umut ediyorsunuz? Bu maskaralıktan kahramanlık çıkmaz. Bu halka yaşatılan bir maskaralıktır ve sokakta UBP’ye oy verenler dahil bunu konuşuyor” dedi.

“İNSANLAR GEÇİM DERDİNDEYKEN SİZİN MASKARALIĞINIZI KONUŞMAK ZORUNDA BIRAKILDI”

Ekonomik krizden dolayı halkın son derece olumsuz etkilendiğini, insanların marketten çocuklarına süt alırken bile 5 kez düşünmek zorunda bırakıldığını dile getiren Erhürman, “Halk geçim derdindeyken sizin maskaralığınızı konuşmak zorunda bırakıldı” dedi. Sucuoğlu’nun ‘Maskaralık’ kelimesine yönelik söylediği “Bizim literatürümüzde böyle sözler yok’ cümlesine atıfta bulunan Erhürman, hükümeti halkın yaşadığı sıkıntıları görmeye ve sonra literatürden bahsetmeye davet etti. “Sizin literatürünüzde anayasayı ihlal var, Kıbrıs Türk halkının iradesini paspas etmek, halk yok hükmündeymiş gibi davranmak var sizin literatürünüzde. Size göre, bu halk dalga geçilecek bir nesnedir. Çektiği sıkıntıları ciddiye almıyorsunuz” diyen Erhürman, iktidara mensup vekillerin “İngiltere’de de Amerika’da da kriz var” cümleleriyle yaşanılanları geçiştirmeye çalıştırdıklarını ifade etti.

“SİZE ARTIK SAYGI DUYMAYACAĞIZ, ÇÜNKÜ SİZ BU HALKA SAYGI GÖSTERMİYORSUNUZ”

Erhürman sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bizim size saygı duymamak için sebeplerimiz var. Bu halk bu yarattığınız maskaralıktan dolayı size saygı duymuyor. Bu halk krizin ortasında dalga geçmeye çalıştığınız için size saygı duymuyor. Muhalefet de bu halkın temsilcisi olduğu için size saygı göstermiyor ve göstermeyecek. Öğleden sonra olağanüstü toplantı çağırdınız, bu toplantıda yine hükümet programı okuyacaksınız ve muhalefet milletvekillerinin sizin hükümet programınızı dinlemesini bekliyorsunuz. Yeni bakan Amcaoğlu, Maliye kısmını yazdı mı? Geri kalanlar da zaten muhteşemdi onları bir kez daha mı okuyacaksınız? Hisseli harikalar kumpanyası. CTP olarak biz bu maskaralığın parçası olmayacağız dedik. Hükümet programının okunması sırasında da burada olmayacağız. Çünkü biz evet yaşatılan bu maskaralığın parçası olmayacağız. Ve bu halka saygısı olmayana da biz saygı göstermeyeceğiz. Bu halkın iradesine saygısı olmayana da biz saygı göstermeyeceğiz. Bu halkın temsilcisiyiz ve bu halkı saygı göstermeyene de zerre saygı duymayız.”