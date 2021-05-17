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CTP: “Filistin halkının yanındayız”

CTP Filistin halkına destek belirtti

17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:48
CTP: “Filistin halkının yanındayız”
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CTP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Dünyanın en önemli erdemlerinden birisi barıştır. Barış olmayan koşullarda huzurdan, mutluluktan, özgürlüklerin kullanılmasından, insanca yaşamdan söz edilemez.

Filistin halkı kendine ait topraklarda özgürlüklerini kullanamaz, gelenek ve göreneklerini yaşatamaz, dini ibadetlerini arzu ettiği ölçüde yerine getiremez bir durumda bulunmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi İsrail saldırısına uğramakta, binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kalmakta, çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere savunmasız insanlar katledilmektedir. Bu durumun kabul edilmesi mümkün olmamakla birlikte uluslararası toplumun seyirci kalması da anlaşılır değildir. İsrail devlet terörünü şiddetle kınar, Filistin halkının ve haklı davasının yanında olduğumuzu belirtiriz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi"

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Son Güncelleme: 17.05.2021 12:17
Anahtar Kelimeler:
CtpFilistin
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