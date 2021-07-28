Covid desteği kapsamında yerel sektöre yapılan istihdam destek fonu ödemeleri tamamlandı

OĞUZ: “‘YEREL İSTİHDAMI DESTEK FONU’NA 27 ARALIK 2020 – 27 HAZİRAN 2021 TARİHLERİ ARASINDA 156.3 MİLYON TL’LİK KAYNAK AKTARILDI”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Covid desteği kapsamında yerel sektöre yapılan istihdam destek fonu ödemelerinin tamamlandığını açıkladı.

Maliye Bakanı Oğuz yaptığı açıklamada, bugüne kadar yeni hükümet döneminde Maliye Bakanlığı’ndan, ‘Yerel İstihdamı Destek Fonu’na 27 Aralık 2020 – 27 Haziran 2021 tarihleri arasında 156 milyon 299 bin 422.22 TL kaynak aktarımı yapılarak bu konuda hükümetin açıkladığı destek sözünü ve mükellefiyetini yerine getirdiğini belirtti.



Oğuz ayrıca, özel sektöre ücret desteği kapsamında bu dönemde Şubat ayı içerisinde yine Maliye Bakanlığı tarafından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerinden 78 milyonluk ödemenin de yapıldığını söyledi.Bu destekler haricinde Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı ücret ve prim desteği çerçevesinde geçen Aralık ayında 100 milyon TL ödendiğini belirten Oğuz, Maliye Bakanlığı hesabından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na toplam prim ve ücret desteği için toplam 234 milyon 299 bin 422 TL’lik kaynak aktarıldığını kaydetti.