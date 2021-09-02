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Coşkun: “Petrolle ilgili gelişmeleri kendi imkanlarımızla takip ediyoruz”

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. “Kriz masası kuruluyor ama bu kriz masasında ben yokum” diyen Coşkun, Hükümetin kendileri ile temas kurmadığını, gelişmeleri de kendi imkanları ile takip ettiklerini savundu.

02 Eylül 2021 Perşembe 12:30
Coşkun: “Petrolle ilgili gelişmeleri kendi imkanlarımızla takip ediyoruz”

Karpaz sahillerinde şu anda tehlike arz edecek bir durum olmadığını kaydeden Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, denize girilmesinde ve balık avlanmasında sakınca bulunmadığı kanaatinde olduğunu söyledi.
Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Hükümeti, petrol sızıntısı konusunda kendileri ile diyalog kurmadıkları gerekçesiyle eleştirdi.


“ÇIKACAK TERS BİR RÜZGARLA PETROL BİR ANDA KARPAZ BURNUNA GELEBİLİR”

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“Petrol sızıntısı ile ile ilgili gelişmeleri kendi imkanlarımızla takip ediyoruz. Gerekli yerleri arayıp bilgiler alıyor, aldığımız bilgiler doğrultusunda adımlar atıyoruz. Merkezi hükümet bizimle diyalog kurmuyor. Ben de kendilerini aramıyorum” diyen Coşkun, Hükümetin bu konuda yetersiz kaldığını savundu.
Karpazı tehdit eden olası bir çevre felaketi ile ilgili Lefkoşa’da oluşturulan kriz masasında kendisinin bulunmamasını da eleştiren Coşkun, “Burası benim köyüm. Karpaz’daki hastanın doktoru Lefkoşa’da olmaz” dedi.
Meteoroloji Dairesi’nden, yarın esmesi beklenen rüzgarın tehlike yaratabileceğini de öğrendiğini aktaran Coşkun, “Derdimiz halkı ve sahillerimizi korumaktır. Çıkacak ters bir rüzgarla petrol bir anda Karpaz burnuna gelebilir. İlla bir facia yaşayalım da öyle mi adım atalım?” diye sordu.
 

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Son Güncelleme: 02.09.2021 13:28
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