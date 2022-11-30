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Çolakoğlu, Yeniboğaziçi ve Mormenekşe'yi ziyaret etti...

30 Kasım 2022 Çarşamba 17:18
Çolakoğlu, Yeniboğaziçi ve Mormenekşe'yi ziyaret etti...

 Yeniboğaziçi Belediyesi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkan adayı Şifa Çolakoğlu, Yeniboğaziçi ve Mormenekşe’yi ziyaret etti.

CTP'den verilen bilgiye göre, bölge halkının sorunlarını dinleyen Çolakoğlu, projelerini ve hedeflerini anlattı.

Şifa Çolakoğlu’na ziyaretlerinde, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Yeniboğaziçi ve Mormenekşe Kulüpleri’ni ziyaret eden Çolakoğlu, esnafla da bir araya geldi. 

-Çolakoğlu: “Çocuklarımızın yaşadığı bölgeyi güzelleştirmek için yola çıktık”

Çolakoğlu yaptığı konuşmada, söz konusu bölgenin çok değerli ve çok özel bir bölge olduğunu vurguladı. Yeniboğaziçi Belediyesi’nin, Mağusa ile İskele arasında kalan, doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve üretimiyle bölgenin göz bebeği durumunda olduğuna vurgu yapan Çolakoğlu, “Bölge insanıyla geleceğe dair beklentileriyle mücadelemizi yürütüyoruz. Hepimiz burada, çocuklarımızın yaşadığı bölgeyi güzelleştirmek amacındayız” dedi. Çocuklara güzel bir bölge miras bırakmak amacında olduklarının altını çizen Çolakoğlu, “Doğasıyla canlısıyla ve gelişimiyle burayı, güzel bir yurt haline getirmek istiyoruz” dedi.

Dertlerinin bir şey olmak değil, yurda kalıcı izler bırakmak olduğuna vurgu yapan Çolakoğlu, “Her yaştan, her kesimden, her insanın isteklerini önemseyerek, onlarla birlikte yürüyeceğiz. Bu anlayışla yola çıktık” dedi. 

Erhürman: “Süreç doğru yönetilmeli, Şifa Çolakoğlu’na güveniyoruz”

Belediyelerin birleştirilmesiyle ilgili konuşarak sözlerine başlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bir belediye sayısının azaltılması süreci yaşandı. Bunun adına 'reform' dediler ama reform yoktu. Bütün mesele, belediye sayılarının azaltılmasıydı” dedi.

Ülkede en hızlı büyüyen üç temel bölgeden birinin Yeniboğaziçi olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Nüfus artıyor, yatırımlar artıyor. Bu ilk bakışta önemli ve olumlu bir şeydir. Doğru yönetilmediği taktirde, sıkıntıları beraberinde getirebilir. Yıllar önce Girne de böyleydi” ifadelerini kullandı. Sürecin doğru yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Erhürman, hızlı gelişmekte olan bölgelerde, çok hızlı önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.

-“Yeniboğaziçi’nde değişimin tam zamanı şimdi”

Planlı büyümenin önemine işaret eden Erhürman, Yeniboğaziçi ve Mormenekşe’de bir an önce planlı kalkınma modeline geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Yeniboğaziçi’nde gençlerin iş alanı bulabilmesi, yatırım yapabilmesi gerekiyor. Bu hem bölgesel hem nüfus açısından planlama gerektirir” diyen Erhürman, Yeniboğaziçi’ni çok önemsedikleri için milletvekilleri Şifa Çolakoğlu’nu aday gösterdiklerini kaydetti ve “Tüm konuştuklarımızı iyi yapacak kişinin Şifa Çolakoğlu olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Bu bölgede değişimin tam zamanıdır. Şimdi değişimi gerçekleştirmemiz lâzım. Değişimi bu büyüme çerçevesinde şimdi gerçekleştirmezsek çok geç kalabiliriz. Geleceğin Yeniboğaziçi’ni şimdiden planlamak için tam zamanı şimdi” diye ekledi.

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