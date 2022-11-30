CİB Genel Kurulu yeni yönetimini belirledi

Başkanlığa yeniden Ahmet Arkın seçildi

Casino İşletmecileri Birliği (CİB) dün 8’nci olağan genel kurulunu gerçekleştirerek 2 yıl için görev yapacak yeni yönetimini belirledi. Genel Kurul’da başkanlığa yeni yönetimi ile birlikte oy birliği ile yeniden Ahmet Arkın seçildi.

Ahmet Arkın’ın yeniden başkan seçildiği genel kurulda CİB yeni yönetimi şu üyelerden oluştu: “Erman Sarı, Hasan Cihat Örek, Muhammet Yılmaz, Sertuğ A. Gülcan, Ayhan Sarıçiçek. Yeden üyeler: Ahmet Arken ve İrfan Özkaya”

Denetleme Kurulu’na aşağıdaki isimler seçildi: “Serhat Ataş, Serdar Dinçer, İhsan Bertan Patır. Yedek üye: Oluş Alacan”

Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluştu: “İbrahim Sönmez, Bayram Tegay, İsmail Altuğ Köyağası. Yeden üye: Osman Köseoğlu”