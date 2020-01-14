China Bazaar’dan Sağlık Bakanlığı’na 50 tekerlekli sandalye

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre Choudhry, tekerlekli sandalyeleri teslim ederken yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile gerekli her noktada işbirliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.
Son Güncelleme: 14.01.2020 18:13
China Bazaar'ın Direktörü Mazhar Iqbal Choudhry, Sağlık Bakanlığı’na 50 adet tekerlekli sandalye bağışladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre Choudhry, tekerlekli sandalyeleri teslim ederken yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile gerekli her noktada işbirliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.