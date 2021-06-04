Çevre Koruma Dairesi’nin “Doğamızdaki Canlılar” konulu resim yarışması ödül töreni yarın

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ödül töreni, yarın saat 14.00’de Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Turizm ve Çevre Bakanlığı bahçesinde tüm öğrencilerin eserlerinin de sergileneceği şekilde düzenlenecek.

Açılış konuşmasını Turizm ve Çevre Bakanı sayın Fikri Ataoğlu’nun yapacağı törende ödül kazanan öğrencilere plaket ve hediye, yarışmaya katılan tüm öğrencilere de teşekkür belgesi takdim edilecek.

Tören kapsamında yarışmaya katkı koyan jüri üyelerine de teşekkür plaketleri takdim edilecek.

İlkokul 1-2 ve 3. Sınıflarda yapılan değerlendirme sonucunda birinciliğe Işın Marina Borhan, ikinciliğe Fatma Okur , üçüncülüğe ise Rüya Özdemir layık görüldü.

İlkokul 4. ve 5. Sınıflarda yapılan değerlendirme sonucunda ise birincilik ödülü Hamdiye Güleç, ikincilik ödülü Zühal İkincisoy, üçüncülük ödülü ise İncilay Tandoğan’a verildi



Ortaokul öğrencileri arasında yapılan değerlendirme sonucunda da birincilik Emine Öksüz, ikincilik Sude Karafistan, üçüncülük ise Yasmin Şerif Özmenek’e layık görüldü.

Bunların yanı sıra Özgün Roza’nın resmi de Jüri Özel Ödülü’ne layık görülürken, Meslek Liseleri kategorisinde derecelendirme yapılamamış ve Melek Karlaman ile Aytunç Hacıarif’in eserleri iki eser Jüri Özel Ödülü almaya hak kazandı.



