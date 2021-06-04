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Çevre Koruma Dairesi’nin “Doğamızdaki Canlılar” konulu resim yarışması ödül töreni yarın

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Gününe dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Doğamızdaki Canlılar” konulu ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik resim yarışması ödül töreni yarın gerçekleştiriliyor.

04 Haziran 2021 Cuma 13:45
Çevre Koruma Dairesi’nin “Doğamızdaki Canlılar” konulu resim yarışması ödül töreni yarın
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Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ödül töreni, yarın  saat 14.00’de Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Turizm ve Çevre Bakanlığı bahçesinde tüm öğrencilerin eserlerinin de sergileneceği şekilde düzenlenecek.
Açılış konuşmasını Turizm ve Çevre Bakanı sayın Fikri Ataoğlu’nun yapacağı törende ödül kazanan öğrencilere plaket ve hediye, yarışmaya katılan tüm öğrencilere de teşekkür belgesi takdim edilecek. 
Tören kapsamında yarışmaya katkı koyan jüri üyelerine de teşekkür plaketleri takdim edilecek. 
İlkokul 1-2 ve 3. Sınıflarda yapılan değerlendirme sonucunda birinciliğe Işın Marina Borhan, ikinciliğe Fatma Okur , üçüncülüğe ise Rüya Özdemir   layık görüldü.
İlkokul 4. ve 5. Sınıflarda yapılan değerlendirme sonucunda ise birincilik ödülü Hamdiye Güleç, ikincilik ödülü Zühal İkincisoy, üçüncülük ödülü ise İncilay Tandoğan’a verildi

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Bunun yanında Tanem Orhon’un resmi de Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştü.
Ortaokul öğrencileri arasında yapılan değerlendirme sonucunda da birincilik Emine Öksüz, ikincilik Sude Karafistan, üçüncülük ise     Yasmin Şerif Özmenek’e layık görüldü.
Bunların yanı sıra Özgün Roza’nın resmi de Jüri Özel Ödülü’ne layık görülürken, Meslek Liseleri kategorisinde derecelendirme yapılamamış ve Melek Karlaman ile Aytunç Hacıarif’in eserleri  iki eser Jüri Özel Ödülü almaya hak kazandı. 

 

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Son Güncelleme: 04.06.2021 14:19
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