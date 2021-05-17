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Çevre Koruma Dairesi temizlik seferberliği düzenliyor

Her hafta gerçekleştirilecek temizlik etkinlikleri 09.00-11.00 saatleri arasında Çevre Koruma Dairesi personeli, ilgili belediyeler, Orman Dairesi personeli ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile hayata geçirilecek.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:15
Çevre Koruma Dairesi temizlik seferberliği düzenliyor
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Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, ülkede artan çevre kirliliğine karşı farkındalık yaratmak ve duyarlılığı artırmak amacıyla temizlik seferberliği başlatıyor. 
Bakanlık açıklamasında çevre temizliğinin, kurumun veya bir belediyenin yalnız başına başarabileceği bir iş olmadığı, bunun bir seferberlik işi olduğu ifade edildi ve etkinliğin “Elindeki çöpü yere atma” sloganıyla başlatılacağı belirtildi.
Her hafta gerçekleştirilecek temizlik etkinlikleri 09.00-11.00 saatleri arasında Çevre Koruma Dairesi personeli, ilgili belediyeler, Orman Dairesi personeli ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile hayata geçirilecek.

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İlk çevre temizliği yarın Altınkum’da yapılacak.

Temizlik etkinliklerine katkı koymak isteyen sivil toplum örgütleri ve vatandaşların Girne bölge birimine “815 74 20”, Güzelyurt’a  “714 16 07” ve Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi Birimi’ne “0533 866 3616” numaralı telefonlardan ulaşabileceği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 17.05.2021 14:44
Anahtar Kelimeler:
Temizlik SeferberliğiÇevre Koruma Dairesi
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