Çavuşoğlu, Türkiye’deki yangınlar nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’de Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Mersin, Adana ve Osmaniye’de meydana gelen yangınları büyük bir endişeyle takip ettiklerini ve derin üzüntü duyduklarını belirterek, bu felaketin yaralarının en erken zamanda sarılmasını ve can kaybının yaşanmamasını temenni etti.