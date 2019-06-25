Çavuşoğlu: “Sorun, birlikte çalışılarak çözülecek”

ÇAVUŞOĞLU: “SORUN, BİRLİKTE ÇALIŞILARAK ÇÖZÜLECEK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, öğrenci taşımacılığının bu şekilde yapılmasının ve devletin de bu şekilde ödeme yapmasının sürdürülebilir olmadığını ifade ederek, bu soruna çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

“Devlet hiçbir zaman güçsüz değildir” diyen Çavuşoğlu, doğru iradenin ortaya koyularak, bu yıl yetişip yetişmeyeceğini bilemediğini ancak bir sonraki yıl için otobüsçülerin kangrenleşen sorununun çözülmesi için büyük çaba sarf edeceklerini vurguladı.

Ödemeler konusuna da değinen Çavuşoğlu, ödemelerin yapılması için göreve geldiği günden bu yana bir çok imza attığını kaydetti. Çavuşoğlu, sorunun birlikte çalışılarak çözüleceğini sözlerine ekledi.