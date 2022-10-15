Çavuşoğlu, Maden Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı Yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağı kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Çavuşoğlu mesajında şöyle dedi:
“Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyor, mahsur kalan işçi kardeşlerimize sağ salim kavuşmayı temenni ediyorum. Anavatanımız Türkiye’nin acısını paylaşıyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”