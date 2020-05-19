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Çavuşoğlu : "19 Mayıs 1919 Türk milleti için büyük ve önemli bir dönüm noktasıdır"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bu sabah saat 08.00’de  BRT’den halka seslendi..

19 Mayıs 2020 Salı 09:25
Çavuşoğlu : "19 Mayıs 1919 Türk milleti için büyük ve önemli bir dönüm noktasıdır"
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “olağan üstü günler yaşamaktayız, yaşadığımız bu salgın dönemi göstermiştir ki; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, gençlerine, dünya gençlerine,  aslında geleceğe ve nihayetinde ülkesinin geleceğine her zaman olduğu gibi yine sahip çıkmıştır” dedi.

Çavuşoğlu, gençliğe sahip çıkmanın  geleceğe sahip çıkmak anlamına geldiğini, gençliğin bir milletin geleceği ve ilerletici gücü olduğunu söyledi.

Geleceğini güvence altına almak isteyen bütün milletlerin, yarının gençlerinin hangi değerlerle donatılması gerektiğini araştırmak, bulmak ve gerekeni zamanında yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Bakanlığımız bunun yolunun eğitim ve öğretimden geçtiği bilinci ile çalışmalarını tüm hızıyla yürütmektedir” şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerin kendi alanlarında daha kaliteli ve çok yönlü yetişmeleri; sosyal, ekonomik, siyasal, bilimsel ve teknolojik değişimlere en iyi şekilde uyum sağlamaları için okulları, üniversiteleri güçlendirerek, yurt içinde ya da yurt dışında öğrenim gören başarılı öğrencileri desteklediklerini kaydetti. 

Çavuşoğlu,  “19 Mayıs bir başlangıçtır… İlk adımdır… 19 Mayıs 1919 Türk milleti için büyük ve önemli bir dönüm noktasıdır… Çünkü bu tarih Türk milletinin asaleti ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde tam bağımsızlığını elde etmek için çıktığı yolda,  kazandığı zaferin başlangıç noktasıdır” dedi.

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Bakan Çavuşoğlu, Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak basıp Kurtuluş Savaşını başlatmasının, Türk Milletinin yaşlısı,  genci,  çocuğu, kadını her şeyiyle “Ya istiklal ya ölüm” ilkesiyle savaşa katılmasının, Türklerin esir edilemeyeceğini, her zaman hür yaşayacağını, bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini, pes etmeyeceğini ve Türk topraklarının işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti.

Atatürk’ün, yeni kurulan devletin, savunulması ve korunması görevini, ülkenin dinamik gücü olarak gördüğü, Türk gençliğine emanet ederek, gençlere duyduğu güveni en güzel şekilde ifade ettiğini ve doğum günüm dediği 19 Mayıs’ı gençliğe armağan ettiğini anımsatan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türk gençliğinin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Ata’sının emanetine, Cumhuriyet’e sahip çıkacağını ve O’nun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılması için üstüne düşen görevi yerine getireceğini vurguladı.

Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Buna yürekten inanıyoruz. Birlik, beraberlik içinde birbirine sevgiyle yaklaşan, eğitimli, vatan ve bağımsızlık sevdalısı, çalışkan Türk Genci ülkesini en iyi şekilde geleceğe taşıyacaktır.

Sevgili gençler, topluma ve kendinize güvenmeli, daha ileriye gitmek için sorumluluklarınızın bilinciyle hareket etmelisiniz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,  “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi, beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” sözüyle sizlere olan güvenini ve sizlerden beklentilerini dile getirmiştir. Sizler de her zaman bu bilinçle hareket ederek, tarihini iyi bilen,  geçmişine sahip çıkan, aklın ve bilimin ışığından ayrılmayan Türk gençliği olarak, ülkemiz ve ulusumuz için en yararlı olanı yapacağınıza inanıyor ve sizlere güveniyorum.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı  sevgi ve saygıyla kutluyorum.”

Son Güncelleme: 19.05.2020 09:32
Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik Ve Spor BayramıNazım çavuşoğlu
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