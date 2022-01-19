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Çavuş: “Tecrübelerimi ve projelerimi halkın yararına kullanmaya kararlıyım”

UBP Milletvekili adayı Hüseyin Çavuş, tecrübelerini ve projelerini, halkın yararına kullanmaya kararlı olduğunu belirtti.

19 Ocak 2022 Çarşamba 14:45
Çavuş: “Tecrübelerimi ve projelerimi halkın yararına kullanmaya kararlıyım”

Meclis’te halkın sorunlarına ve ülke gelişimine katkıda bulunmak amacıyla istikrarlı çalışmalar yapacağını dile getiren Çavuş, halkın sorunlarına çözüm önerileri getirerek, devlet politikaları üretilmesini sağlayacağını kaydetti.

“TARIM ÖNCELİKLİ KALKINMA PROGRAMLARINDA YER ALMALI”

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Seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, bir TV programında neden aday olduğunu anlatan Çavuş, ekonomik çarkların dönebilmesi için turizm, eğitim ve sağlık alanlarındaki lokomotif sektörlerin ana pazarı olan tarımın öncelikli kalkınma projelerinde yer alması gerektiğini belirtti.

Tarladan sofraya sağlıklı ürünlerin gelebilmesi için modern tarım tesislerine daha çok yatırım yapılmasının teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Çavuş, plan, program ve projelerle, gençlere iş imkanları sağlanarak, lokomotif sektörlerin alt yapılarını ve ara eleman ihtiyaçlarını güçlendirip var olan çarkların daha da güçlü dönmesinin sağlanabileceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nde 10 yıla aşkın tecrübesi olduğunu ve bu tecrübelerini artık paylaşmanın zamanı geldiğini belirten Çavuş, “Projelerimizin hayat bulması için, ülkede istikrarlı gelişim ve ekonomi için, geleceğimiz için önce Ulusal Birlik Partisi’ne sonra da şahsıma vereceğiniz destekle ülkeme kararlı bir şekilde hizmet edeceğim” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 19.01.2022 16:17
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