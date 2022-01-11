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Çavuş: “Seracılığın modernleşmesi gerekir”

UBP Milletvekili adayı Hüseyin Çavuş, ülkede kapalı seracılığın artık modernleşmesi gerektiğini belirtti.

11 Ocak 2022 Salı 13:45
Çavuş: “Seracılığın modernleşmesi gerekir”

Küresel iklim değişikliğinin doğal koşullarda tarım üretimini her geçen gün etkilediğini dile getiren Çavuş, “Yılın her ayı yüksek verimli ürünleri yetiştirmeyi sağlayan seracılığın ülkemizde modernleşmesi ve rehabilite olması gerekmektedir” dedi. 
Ofisinden yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili adayı Hüseyin Çavuş, katıldığı bir televizyon programında, ülkenin uygun iklim şartlarından dolayı verimli ve çeşitli üretim için seracılığın önemini anlattı.   
Ülkede seracılığın istenilen desteği görmediğini söyleyen Çavuş, turizm- yükseköğrenim gibi lokomotif sektörlerin ana pazarı olan tarım ve kapalı tarım denilen seracılık konusunun öncelikli kalkınma projelerinde yer almak zorunda olduğunu kaydetti.

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Her mevsim her sebze ve meyveye taze olarak ulaşım imkanının artan modern tarım tesisleri ile toprak ihtiyacı bile olmadan yapılan sera tesislerinin gerek istihdam gerekse verimlilik adına ülkede uygulanmasında hiçbir sakınca bulunmadığını ifade eden Çavuş, şöyle devam etti: 
“Fakat bu konuda ne bir proje ne de bir plan bulunduğunu görmüyoruz. İşte bu konuda Turizm, tarım ve kooperatifçilik tecrübem sayesinde bu konuların uzmanları ile ülkemizde var olan sıkıntılara çözüm bulmak istiyorum.” 
Çavuş, Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı projelerin yanı sıra AB destek programları ile kalkınma programlarını hayata geçirerek, ekonomiye katkı sağlayacak adımların atılması için gereken çalışmayı yapabileceğini belirtti.
 

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Son Güncelleme: 11.01.2022 15:02
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