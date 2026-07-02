Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, herhangi bir süreç ya da sonuçtan siyasi rant devşirme çabası veya ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, "Ne umutsuzluğun ne de umudun tacirliğine soyunduk, soyunuruz" dedi.

Erhürman, tek derdinin; halkın, özellikle de çocukların hakları, geleceği, eşitliği, güvenliği, dünyayla buluşması ve Kıbrıslı Türklerin özne olma pozisyonunun korunması olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptığı açıklamada, Güneydeki seçimlerden ve dönem başkanlığından sonra Temmuz ayı itibarıyla süreçte hareketlenme olacağını aylar öncesinden paylaştıklarını hatırlatarak, “Halkımızın çözüm iradesi açık. BM Genel Sekreteri Guterres’in çabalarını desteklediğimizi açıkladık, desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

İlkelerini, metodolojisini defalarca tüm taraflarla ve halkla paylaştığını ifade eden Erhürman, bunların net ve herkesin malumu olduğunu kaydetti.

Erhürman, Kıbrıs sorunu ile ilgili gelişmeleri, etkileme potansiyeli olan tüm uluslararası girişimleri çok yakından takip ettiklerini ve değerlendirdiklerini dile getirerek, “Hangi taraftan gelirse gelsin, provokasyonlara, oyunlara alet olmayız. Sabrımız, soğukkanlılığımız, ciddiyetimiz ve kararlılığımız sanırım artık herkesçe biliniyor” dedi.

Ortada bir plan olmadığını, yalnızca bazı fikirlerin söz konusu olduğunu, şüphesi olanlar varsa, yeni açıklamalarla şüphe duyulmaması gerektiğini anladıklarını söyleyen Erhürman, yine de Siyasi Partiler Konseyini, sendikaları, Gençlik Koordinasyon Masasını, iş insanı örgütlerini ve dileyen herkesi fikirlerden haberdar ettiklerini belirtti.

Halkı, anlamlı her gelişmeyle ilgili, zamanlı biçimde bilgilendirmeye devam ettiklerini söyleyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Hep söylüyoruz; ne umutsuzluğun ne de umudun tacirliğine soyunduk, soyunuruz! Çünkü herhangi bir süreç ya da sonuçtan siyasi rant devşirme çabamız veya ihtiyacımız yok.

Halkımızın, özellikle de çocuklarımızın hakları, geleceği, eşitliği, güvenliği, dünyayla buluşması ve Kıbrıslı Türklerin 'özne' olma pozisyonunun korunması tek derdimiz. Son derece sakiniz, hiç aralıksız çalışıyoruz ve kararlıyız. Telaşa mahal yok!”