"54. Geleneksel İskele Festivali" kapsamında bu yıl 29'uncusu düzenlenen İskele Belediyesi CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali, gala gecesiyle final yaptı.

İskele Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, gecede KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra Rusya, Uruguay, Kuzey Osetya, Kırgızistan ve Filipinliler’den ekipler İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Gecede, birçok dalda ödül de verilirken, Rusya birincilik ödülüne layık görüldü. Rusya ekibi ödülünü İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile eşi Özlem Sadıkoğlu’nun elinden aldı.

Halk Dansları Festivali, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekibinin “Barış, Dostluk ve Sevgi” temalı açılış seremonisinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, CIOFF Dünya Başkanı Christian Hidalgo Mazzei ile heyeti, Uluslararası Festivaller Birliği Derneği (UFD) Başkanı Atilla İpek, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni, CIOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa katıldı.

Gecede jüri koltuğuna Kareograf Yönetmen Tanju Hastunç, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı Şinasi Pala, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Eğitmeni Hasan Yazıcı, KTHD Federasyonu Eğitmenleri Sibel Sezer, Zeki Tuncelli, Mehmet Gulle, Ayhan Bıçaklı, Hatice Kıray ile Gülgün Dargın oturdu.

Gecenin misafir göstericileri ise Erenköy Lisesi Dans Kulübü Flamenko Dans Grubu ile Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Derneği Dans Grubu oldu. Gösterilerin ardından festivale katkı yapanlara teşekkür plaketi takdim edildi.

Festivalde ödül alanlar şöyle:

"1.’lik ödülü – Rusya, 2.’lik ödülü – Uruguay, 3.’lük ödülü – Türkiye, En iyi performans ödülü – Rusya, En iyi koreografi ödülü – Türkiye, Festival ödülü – Uruguay, Halk Ödülü – Rusya, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Özel Ödülü – Kuzey Osetya, İskele özel ödülü – Türkiye, En iyi kadın dansçı ödülü – Türkiye, En iyi erkek dansçı ödülü – Uruguay, Jüri özel ödülü – Kırgısiztan, Onur ödülü – Filipinler, Otantik Grup Özel Ödülü – Kuzey Osetya"

-İskele Festivali devam ediyor

Açıklamada, 54. İskele Festivali’nin pazar günü sona ereceği ve festivalde bugün İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde Karadenizliler Gecesi; yarın ise yerli sanatçılar konserinin yer alacağı belirtildi.