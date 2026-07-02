Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 16. Uluslararası Ekonomi ve Sosyal Bilimler Konferansı'na (ECLSS 2026) ev sahipliği yaptı.

ARUCAD’dan yapılan açıklamaya göre, PEN Research Institute iş birliğiyle 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen konferansta; 19 ülkeden 65 üniversite ve 168 araştırmacı "ekonomi, finans, girişimcilik, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, yapay zekâ, eğitim, kültür, hukuk, yönetim ve sosyal değişim" gibi alanlarda toplam 118 bilimsel bildiri sundu.

Yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilen konferansın uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmeyi ve disiplinlerarası bilgi paylaşımını teşvik etmeyi amaçladığı kaydedildi.

Konferansın açılış konuşmalarını ARUCAD Rektör Yardımcısı ve Konferans Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Burcu Toker, Konferansın Eş Başkanı Doç. Dr. Hasan Karacan, Pen Research Institute, USA Başkanı Doç. Dr. Alla Tsarikova yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Emil Velinov, "Jeopolitik Parçalanma Çağında Küresel Ekonomik Büyümenin Geleceği" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Konferans, dün gerçekleştirilen çevrim içi oturumların ardından tamamlandı.