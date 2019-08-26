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Çarşamba günü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, çarşamba günü sağanak beklendiğini duyurdu.

Çarşamba günü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, çarşamba günü sağanak beklendiğini duyurdu.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:17
Çarşamba günü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, çarşamba günü sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 27 Ağustos – 2 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, Çarşamba günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

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Buna göre yarın hava az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek; Çarşamba günü ise öğle saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak ve yer yer kısa süreli sağanak yaşanacak. Diğer günler hava az bulutlu geçecek, ilgili dönemde en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36 - 39 derece,  sahillerde 32 - 35 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Son Güncelleme: 26.08.2019 15:24
Anahtar Kelimeler:
Kktc HavaKktc Yağış
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