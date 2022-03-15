banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Süt fiyatlarına da zam geldi!
Süt fiyatlarına da zam geldi!
Hayat pahalılığını dondurmak ‘ölün’ demektir!
Hayat pahalılığını dondurmak ‘ölün’ demektir!
Başbakan Sucuoğlu Alsancak Safel Serası ziyaret etti... 
Sucuoğlu: “Market denetimlerine ben de...
Pul biberlerin arasından 5 kilo uyuşturucu çıktı
Cezaevine göndrildiler
"Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor"
"Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor"
banner404

Çapkıner: “Zulmün hiçbir canlıya uğramasına gönlümüz asla razı gelmez”

KKTC Genç Mücahitler Derneği Başkanı Derviş Çapkıner, Rusya’nın, Ukrayna’ya karşı başlattığı işgalin üzerinden günler geçtiğini belirterek, zulmün hiçbir canlıya uğramasına gönüllerinin asla razı gelmediğini vurguladı. 

15 Mart 2022 Salı 19:00
Çapkıner: “Zulmün hiçbir canlıya uğramasına gönlümüz asla razı gelmez”

Çapkıner yaptığı yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında neredeyse bir milyonu geçen Ukrayna vatandaşının mülteci durumuna düştüğüne işaret ederek, evlerini terk eden Ukraynalıların durumunun üzücü olduğunu ve bunu hiçbir ülke vatandaşının hak etmediğini söyledi. 
Birçok Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği’nin Rusya’ya çeşitli yaptırımlar uyguladığını, ülkelerini terk eden Ukraynalı sığınmacılara kapılarını açtıklarına işaret eden Çapkıner, Ukrayna için çıkarılan sesin Suriye, Irak, Afganistan ve Filistin için çıkarılmamasını eleştirdi. 
“Ermenilerin binlerce Azerbaycan vatandaşını katlederken, yurtlarından sürüldüğü zaman ortalıkta yoksunuz? Ukrayna vatandaşlarına kapılarını açarken hiç tereddüt etmezken, konu Müslüman olunca neden sesiniz kısılıyor?” diyen Çapkıner, ülkelerindeki savaştan kaçan Afganistan, Suriye’den binlerce çocuk, kadın ve yaşlının da olduğu mülteci gruplarının gitmek istedikleri Avrupa Birliği ülkelerine alınmadıklarını anımsattı. 

banner341
Çapkıner, konu Müslümanlar olunca dünya ve AB ülkelerinin sessiz kaldıklarını ifade ederek, bu gidişata dur diyecek bir çözüm bulmak gerektiğini kaydetti. 
Müslümanların maruz kaldığı zulümlere karşı günü birlik çalışmalar yerine, Anavatan Türkiye başkanlığında “Müslümanları Koruma ve Yardım Merkezi” kurulması gerektiğini vurgulayan Çapkıner, “Sabırla, azimle, dirayetle yürütülecek bu çalışmalar er geç Müslümanları BM’ye alternatif bir birliğe götürecek ve dünyanın Müslümanlara uyguladığı bu zulmü sona erdirecektir” dedi. 
 

banner360
Son Güncelleme: 16.03.2022 09:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Bugün bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Süt fiyatlarına da zam geldi!
Süt fiyatlarına da zam geldi!
Hayat pahalılığını dondurmak ‘ölün’ demektir!
Hayat pahalılığını dondurmak ‘ölün’ demektir!
Pilli: İlaçtaki sorunu 2-3 hafta içinde bitirmeyi hedefliyoruz
Pilli: İlaçtaki sorunu 2-3 hafta içinde bitirmeyi hedefliyoruz
105 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal alma ve kiralama izni
105 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal alma ve kiralama izni
Sevgilisinin iki küçük kızına tecavüz iddiası
Sevgilisinin iki küçük kızına tecavüz iddiası
Tatar, Eren’i kabul etti
Tatar, Eren’i kabul etti
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
CTP Gençlik Örgütü’nden açıklama
CTP Gençlik Örgütü’nden açıklama
Akaryakıt fiyatlarında indirim
Akaryakıt fiyatlarında indirim

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim