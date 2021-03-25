Canaltay: Yaşlıları bir gün için anmak doğru değil

Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Resmiye Canaltay Gazimağusa’da bulunan Özen Yaşlı Yaşam Merkezi’ni yaşlılar haftası dolayısıyla bugün ziyaret bulundu.

Meryem Bilginerler tarafından Bakan Canaltay’a plaket takdim edildikten sonra Bakan Canaltay kısa bir açıklama yaptı.

Yürürlükteki Covid-19 salgını tedbirlerine uygun şekilde yaşlıları ziyaret eden Canaltay, çalışanların yaşlıların ihtiyaçlarını karşılama ve bakımlarını sağlama konusunda ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine teşekkür etti. (MHA)