banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Harita var mı yok mu?
Harita var mı yok mu?
Obezite cerrahisi hastaları konusu
Obezite cerrahisi hastaları konusu
Harita komedisi veya krizi!
Harita komedisi veya krizi!
24 bin yatak, 580 turist!
24 bin yatak, 580 turist!
banner376

Canaltay: “Kadınların çözüm odaklı çalışmasının iş hayatında da sergilenmesi oldukça önemli”

27 Nisan 2021 Salı 18:30
Canaltay: “Kadınların çözüm odaklı çalışmasının iş hayatında da sergilenmesi oldukça önemli”
banner337

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI CANALTAY, GİKAD HEYETİNİ KABUL ETTİ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, kadınların her alanda farklı bakış açısı ile görünmeyeni görme özelliği ve çözüm odaklı çalışmasının, hayatın her alanında olduğu gibi, iş alanında da sergilenmesinin oldukça önemli olduğunu belirtti.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Kavuklu ve beraberindeki heyeti kabul ederek bir süre görüştü. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, ülkenin GİKAD gibi kadınların inisiyatif alarak oluşturduğu derneklere ihtiyacı olduğunu ve bu tür derneklerin tüm kesimler tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtti.
Canaltay, kadınların her alanda farklı bakış açısı ile görünmeyeni görme özelliği ve çözüm odaklı çalışmasının, iş alanında da sergilenmesinin oldukça önemli olduğunu kaydetti. Canaltay, “Dünyamızda ve ülkemizde son dönemde girişimcilik hızlanıyor. Ben de genç kadınlarımızın cesaretlendirilerek yeni ürünler geliştirmeleri ve bunları pazarlamaları gerektiğini düşünmekteyim. Yaratıcılıkta bakış açısının gelişmesi, ürünlerin pazarlanmasına katkı koyacaktır. Böyle bir oluşum sağladığınız için sizleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.    

banner341
KAVUKLU
Kabulde konuşan GİKAD Başkanı İçin Kavuklu ise Mart 2021’de kurulan dernek hakkında Bakan Canaltay’ı bilgilendirerek derneğin projeleri ile ilgili bilgi aktardı. 
GİKAD akademi, sosyal sorumluluk projeleri ve ara eleman yetiştirme girişimleriyle ilgili bilgi veren İçim Kavuklu, Canaltay’ı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na atanan ilk kadın bakan olması nedeniyle tebrik ederek görevinde başarılar diledi. 
 

banner360
Son Güncelleme: 27.04.2021 18:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner'den açıklama
Saner'den açıklama
Özersay'dan açıklama
Özersay'dan açıklama
KTEZO yargıya başvuruyor
KTEZO yargıya başvuruyor
BES ile Yenierenköy Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
BES ile Yenierenköy Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan duyuru
Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan duyuru
Gözler Cenevre'de!
Gözler Cenevre'de!
Vaka sayılarında son durum
Vaka sayılarında son durum
Döviz kurları
Döviz kurları
Hava durumu
Hava durumu
Cenevre’de bulunan tüm taraflar Guterres’in verdiği resepsiyonda buluştu
Cenevre’de bulunan tüm taraflar Guterres’in verdiği resepsiyonda buluştu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim