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Canaltay, İskele ilçesinde devam yol yapım projelerinde incelemelerde bulundu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Karayolları Dairesi ve T.C. Karayolları Koordinatörlüğü yetkilileriyle birlikte İskele ilçesi sınırları içerisinde yapımı devam eden yol projelerinde incelemelerde bulundu. 

15 Nisan 2021 Perşembe 16:30
Canaltay, İskele ilçesinde devam yol yapım projelerinde incelemelerde bulundu
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Karayolları Dairesi ve T.C. Karayolları Koordinatörlüğü yetkilileriyle birlikte İskele ilçesi sınırları içerisinde yapımı devam eden yol projelerinde incelemelerde bulundu. 

Canaltay, Başbakan Ersan Saner ile birlikte inşaatı devam eden İskele-Çayırova duble yolunda incelemeler yaptı. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, daha sonra Bafra ve Çayırova’da vatandaşların yeni yol hakkında ilettikleri talepleri değerlendirdi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Canaltay, inceleme sırasında yaptığı açıklamada, yol inşaatının en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, Karpaz bölgesinin hak ettiği yola kavuşacağını vurguladı. 

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İSKELE-ÇAYIROVA DUBLE YOLUNUN MAYIS SONUNA DOĞRU TEK ŞERİT OLARAK TRAFİĞE AÇILMASI HEDEFLENİYOR 

Bafra’nın ardından yapımı devam eden Balalan-Yenierenköy yolunda incelemelerde bulunan Canaltay, daha sonra Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ile bir süre görüşerek, bölgedeki sorunlar hakkında bilgi aldı. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, Yenierenköy’ün ardından Mehmetçik’e giderek kaymakamlık binasında bulunan Telekomünikasyon Dairesi ve Posta Dairesi çalışanlarıyla sohbet etti, Mehmetçik Sağlık Ocağı’nda da incelemelerde bulundu.

Canaltay, Karpaz yarımadasının ülkenin cevheri olduğunu belirterek, “Hükümet olarak Karpaz’ın öneminin bilincindeyiz. Yıllarca bekletilen altyapı yatırımlarını bölge insanı çoktan hak etti ancak bugüne kadar bu konuda gerekli irade gösterilemedi. Tüm KKTC ile birlikte Karpaz’ın da kalkınması için başta ulaşım olmak üzere diğer altyapı yatırımlarını da bölgeye getirmekte kararlıyız” şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 15.04.2021 16:37
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