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Çaluda: “Yalan haberlere itibar etmeyin, mahkum edilmedim”

18 Kasım 2021 Perşembe 17:15
Çaluda: “Yalan haberlere itibar etmeyin, mahkum edilmedim”

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, hakkındaki mahkeme kararına ilişkin haberlerle ilgili açıklamada bulundu. 

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Çaluda açıklamasında, “2009-2013 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini yerine getirdiğim dönemde Yabancıların Çalışma İzni Yasasına aykırı davrandığım gerekçesiyle üç yıldan beridir ‘Görevi Kötüye Kullanma’ ve ‘Tüzüğe Aykırı İşlem’ suçlarından yargılanarak önemli bir hukuk mücadelesi verdim. 13 Eylül 2021 tarihinde yüce mahkemenin verdiği karara göre ‘Görevi Kötüye Kullanma’ suçundan aklanmış olup, 18 Kasım 2021 tarihinde verilen kararda ise “Tüzüğe Aykırı İşlem” suçundan teknik olarak sorumlu tutulduğumu belirtmiştir” ifadelerini kullandı.

“ ‘Görevi Kötüye Kullanma’ suçundan beraat etmemle birlikte yargılanma sürecinin en önemli safhasını kazanmış olup, toplum önünde aklanmış bulunmaktayım” diyen Çaluda açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bununla birlikte sosyal medyadaki bazı haber sitelerinde yayımlanan haberlerle bunun önüne geçilerek şahsıma çamur atılmaktadır. İtham edildiğim suçlardan suçlu bulunduğum ve mahkemece mahkum edildiğim yönünde basında yer alan yalan haberlere lütfen itibar etmeyiniz.

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Son Güncelleme: 18.11.2021 17:19
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