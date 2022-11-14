banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çalıştıkları yere ihanet etmişledi!
Çalıştıkları yere ihanet etmişledi!
Zanlılar 7 gün tutuklu kalacak!
Zanlılar 7 gün tutuklu kalacak!
Elini kırıp kulak memesini kesmişlerdi! Karar açıklandı!
Elini kırıp kulak memesini kesmişlerdi!...
Töre'den 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajı
Töre'den 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı...
Rutin avcı kontrolleri gerçekleştirildi!
Rutin avcı kontrolleri gerçekleştirildi!
banner404

Çalıştıkları yere ihanet etmişledi!

14 Kasım 2022 Pazartesi 13:01
Çalıştıkları yere ihanet etmişledi!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da Surlariçi bölgesinde meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Danish Hassan ve Kemal Tunç teminat
amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, Zanlı 1 Danish Hassan ve Zanlı 2 Kemal Tunç’un Müstahdem Tarafından Sirkat suçu ile methaldar olduğunu belirtti. Polis, huzurda bulunan zanlı 1 Danish Hassan ve zanlı 2 Kemal Tunç’un, müstahdemi oldukları 01-06.11.2022 tarihleri arasında Lefkoşa&#39;da Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini yine Lefkoşa'da sakin Okan Yılmaz’ın yapmakta olduğu Freechois isimli konfeksiyon mağazasında müşterilere satmış oldukları giyim ürünlerine karşılık temin etmiş olduklarn 885 Euro nakit parayı söz konusu işyerinin kasasına yatırmayarak sirkat ettiklerini söyledi. Polis, her iki zanlının da 10.11.2022 tarihinde mahkeme emri ışığında tutuklandığını belirtti. Polis, tutuklanmaları ile her iki zanlının işlemiş oldukları suçu kabul ettiğini ve Kemal Tunç’un söz konusu suça ilişkin itiraf içerikli bir gönüllü ifade vererek polisin yürütmekte olduğu tahkikata yardımcı olduğunu söyledi. Polis, meselede yeni bir gelişme yaşanarak Okan Yılmaz’ın ifadesine ek ifade ekleyerek her iki zanlıdan polise yapmış olduğu şikayetin akabinde zanlıların tutuklanmadan önce kendisine mağduriyetine ilişkin 600 Euro nakit para ve toplamda 50 bin TL nakit para verdiklerini söz konusu 50 bin TL geçmiş zamanda sirkat ettikleri kasaya yatması gereken paraya ilişkin olduğunu bildirdiklerini anlattı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyleyip, zanlıların davaları sonuçlanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların yurtdışına çıkışlarını yasaklayıp, 10’ar bin TL nakdi teminat yatırmaları, zanlılar için 1’er kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

banner360
Son Güncelleme: 14.11.2022 13:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zanlılar 7 gün tutuklu kalacak!
Zanlılar 7 gün tutuklu kalacak!
Elini kırıp kulak memesini kesmişlerdi! Karar açıklandı!
Elini kırıp kulak memesini kesmişlerdi! Karar açıklandı!
Töre'den 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajı
Töre'den 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajı
Rutin avcı kontrolleri gerçekleştirildi!
Rutin avcı kontrolleri gerçekleştirildi!
Girne'de 8,029 TL değerinde hırsızlık!
Girne'de 8,029 TL değerinde hırsızlık!
Demirhan'da hırsızlık!
Demirhan'da hırsızlık!
CTP günü kurtarmak yerine yarını düşünmeli…
CTP günü kurtarmak yerine yarını düşünmeli…
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Haftalık trafik raporu açıklandı!
16 Yaşındaki Kayıp Şahıs Bulundu
16 Yaşındaki Kayıp Şahıs Bulundu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim