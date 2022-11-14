Çalıştıkları yere ihanet etmişledi!

(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da Surlariçi bölgesinde meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Danish Hassan ve Kemal Tunç teminat

amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, Zanlı 1 Danish Hassan ve Zanlı 2 Kemal Tunç’un Müstahdem Tarafından Sirkat suçu ile methaldar olduğunu belirtti. Polis, huzurda bulunan zanlı 1 Danish Hassan ve zanlı 2 Kemal Tunç’un, müstahdemi oldukları 01-06.11.2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini yine Lefkoşa'da sakin Okan Yılmaz’ın yapmakta olduğu Freechois isimli konfeksiyon mağazasında müşterilere satmış oldukları giyim ürünlerine karşılık temin etmiş olduklarn 885 Euro nakit parayı söz konusu işyerinin kasasına yatırmayarak sirkat ettiklerini söyledi. Polis, her iki zanlının da 10.11.2022 tarihinde mahkeme emri ışığında tutuklandığını belirtti. Polis, tutuklanmaları ile her iki zanlının işlemiş oldukları suçu kabul ettiğini ve Kemal Tunç’un söz konusu suça ilişkin itiraf içerikli bir gönüllü ifade vererek polisin yürütmekte olduğu tahkikata yardımcı olduğunu söyledi. Polis, meselede yeni bir gelişme yaşanarak Okan Yılmaz’ın ifadesine ek ifade ekleyerek her iki zanlıdan polise yapmış olduğu şikayetin akabinde zanlıların tutuklanmadan önce kendisine mağduriyetine ilişkin 600 Euro nakit para ve toplamda 50 bin TL nakit para verdiklerini söz konusu 50 bin TL geçmiş zamanda sirkat ettikleri kasaya yatması gereken paraya ilişkin olduğunu bildirdiklerini anlattı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyleyip, zanlıların davaları sonuçlanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların yurtdışına çıkışlarını yasaklayıp, 10’ar bin TL nakdi teminat yatırmaları, zanlılar için 1’er kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.