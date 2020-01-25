Çalıştığı işyerinden içki çaldığı iddiasıyla tutuklandı

23.1.20 tarihinde Gazimağusa’ da faaliyet gösteren Çilem Off License iş yerinde kasiyer olarak çalışan Kamil Tosun (E-25), iş yeri içerisinden toplam 7 şişe alkollü içki sirkat ettiği gerekçesiyle şikâyet üzerine ayni gün polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 25.1.20 tarihinde müstahdem tarafından sirkat suçu ile ilgili olarak Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Çaltılı ilk tanık olarak polis memuru Şükrü Hafız’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Hafız yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Hafız, zanlının 23.1.20 tarihinde müstahdemi olduğu Gazimağusa’ da Çilem Off License isimli işyerinden toplam 7 adet alkollü içkiyi sirkat ettiğini belirtti. Şikâyet üzerine 24.1.20 tarihinde zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve ayni gün evinde yoklama gerçekleştirdiğine değinen Hafız zanlının ikametgâhında boş ve dolu olmak üzere toplam 15 adet muhtelif markalarda içki şişesinin bulunarak emare alındığına vurgu yaptı.

Zanlının gönüllü olmayan bir ifade verdiğini ve suçlamaları kabul etmeyip aldığı içkileri tutmakta olduğu deftere yazdığı beyanında bulunduğunu belirten Hafız, alınan ifadelerde zanlının konu iş yeri içerisinde herhangi bir ödeme yapmadan içki içtiğinin tespit edildiğini belirtti. Hafız şahadetine devamla incelenen kamera görüntülerinden işyerinde başka şahıslar tarafından da herhangi bir ödeme yapmadan içki içildiğinin tespit edildiğini, sirkat edilen 7 şişe alkollü içkinin zanlının tasarrufunda bulunamadığına da değindikten sonra tahkikatını sürdürebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Yargıcın konuşma fırsatı vermesi üzerine konuşan zanlı verdiği cevapta, “ben bu iş yerinde 8 aydır çalışıyorum. Kendi aldıklarımı deftere yazdım. Çalınanlarla ilgili bilgim yoktur. Şimdiye kadar boğazımdan haram lokma geçmedi “ diyerek tutukluluk süresine itirazda bulundu ancak polise herhangi bir soru sormadı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Tutku Cantaş şahadeti ve zanlının beyanlarını dikkate aldıktan sonra zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)