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Çalışma Bakanlığı görevine Ataoğlu vekalet edecek

Koral Çağman’ın istifasıyla boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu vekâlet edecek.

25 Haziran 2021 Cuma 14:00
Çalışma Bakanlığı görevine Ataoğlu vekalet edecek
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Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu’ndan aldığı bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine yeni biri atanana kadar bu göreve Ataoğlu vekâlet edecek.

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Ataoğlu, parti başkanı olarak, bakanlık görevine kimin atanacağı konusunda çalışma yaparak, ilerleyen günlerde bunu açıklayacağını belirtti.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner başkanlığında 9 Aralık 2020’de kurulan ve 19 Aralık 2020’de Meclis’ten güvenoyu alarak göreve başlayan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde UBP’den 7, DP’den 2, YDP’den 1 bakanlık bulunuyor.

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Son Güncelleme: 25.06.2021 14:23
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