Çalışan kadını taciz ve darp etti

Alsancak'ta meydana gelen ‘Cinsel Saldırı’ ve ‘Darp’ suçlarından tutuklanan zanlı Nevzat Ünal mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yaşar Pöge olayla ilgili bulguları aktardı. Pöge, huzurdaki zanlı Nevzat Ünal'ın, ‘Cinsel Saldırı’ ve ‘Darp’ suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 16 Aralık 2022 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Alsancak'ta Ankara Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerine giden Gayretköy'de sakin zanlı Nevzat Ünal'ın kendisine su veren kadın ile tokalaştığı esnada taciz edip, darp ettiğini belirtti. Konu şahsı kendisine doğru çekip darp ettikten sonra bir kez daha tacizde bulunduğunu söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.