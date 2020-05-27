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Çakıcı: “Koreli’nin mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacak”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı,    73 yaşında hayatını kaybeden TKP eski milletvekili ve Tarım-Sen eski Genel Başkanı İbrahim Koreli’nin mücadelesinin hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi. 

27 Mayıs 2020 Çarşamba 18:12
Çakıcı: “Koreli’nin mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacak”
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı,    73 yaşında hayatını kaybeden TKP eski milletvekili ve Tarım-Sen eski Genel Başkanı İbrahim Koreli’nin mücadelesinin hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi. 
Çakıcı, Koreli’nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımlayarak,  hayatı demokrasi ve emek kavgasıyla geçen İbrahim Koreli’nin mücadelesinin hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti. 
Çakıcı, mesajında şu ifadelere yer verdi: 

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“Çok değerli ağabeyimiz, büyüğümüz, yol göstericimiz örnek insan ve baba İbrahim Koreli'yi kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Yıllarca TKP Milletvekili olarak görev yapmış ve ülkenin en önemli sendikacılarından biri olan İbrahim abimiz bizlere hep yol göstermiş, liderlik etmiş bir şahsiyet olmuştur. Kıbrıslı Türk liderler arasında unutulmaz yeri olan İbrahim Koreli’nin siyasal ve sendikal yaşamı içerisinde bıraktığı unutulmaz mirasa sahip çıkmaya devam edeceğiz. Meclis’te yürüttüğü milletvekilliği dışında, TKP yeniden kurulurken moral ve motivasyon vererek TKP saflarında yerini alan siyasi büyüğümüz İbrahim Koreli’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesinin, sevenlerinin, partililerimizin ve  bütün Kıbrıs Türk toplumunun ve başı sağ olsun...İbrahim abi, seni asla unutmayacağız”.
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’in açıklamasına göre, İbrahim Koreli’nin cenazesi, Cuma günü saat 10:00’da Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak törenin ardından, öğlen namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecek.
 

Son Güncelleme: 27.05.2020 18:18
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