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Çakıcı: “Kadınların eşitlik ve insanca yaşam için giriştikleri mücadele sürmekte”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, emekçi kadınların eşitlik ve insanca yaşam koşulları için giriştikleri mücadelenin sürmekte olduğunu belirtti.

07 Mart 2021 Pazar 12:15
Çakıcı: “Kadınların eşitlik ve insanca yaşam için giriştikleri mücadele sürmekte”
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Çakıcı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, dünyaya egemen olan kapitalist sistem içinde emeğe yönlik yoğun sömürü yanında en başta kadınlar olmak üzere insan bedenine yönelik sömürünün de aynı şekilde devam ettiğini kaydederek, “Yasaların etkin şekilde hayata geçirilmemiş ve özellikle yaratılmış boşluklardan doğan kadına yönelik şiddet de maalesef tüm yakıcılığıyla varlığını korumaktadır” dedi.

Çakıcı şöyle devam etti:

“Kadına yönelik şiddet, fiziksel,cinsel ve psikolojik olabileceği gibi, ekonomik istismar şeklinde olabilmektedir. Yapılan bir bilimsel araştırmada 10 kadından 8’inin fiziksel istismara, 10 kadından 3’ünün de cinsel istismara maruz kaldığını ortaya koymuştur. Yine araştırmalara göre kadına yönelik şiddetin en çok yaygın olduğu yerlerin kendi evleri olduğu görülmekle birlikte bu konunun ciddiyetinin tam olarak anlaşılmadığı da ortadadır.

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Son yıllarda sığınmacı kadınların yaşadığı sorunlar da insanlığın gözleriönündedir. Emeryalist emellerle çıkarılan savaşlar yüzünden yurdundan, evinden ayrılmak zorunda bırakılan kadınların yaşadığı sorunlar ve bunlara bağlı travmalar hala çözüm beklemektedir.

2019 Aralık ayında ortaya çıkan ve içinde bulunduğumuz yılda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yaşanmakta olan sıkıntılar da yine en çok kadınları olumsuz etkilemektedir.Salgın bahanesiyle işsiz bırakılan emekçi kitlelerin çoğunluğu kadın emekçiler olmaktadır.

Bu sorunlar karşısında vermekte oldukları mücadele nedeniyle tüm kadın savaşçıların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü selamlar, savaştan, sömürüden ve salgınlardan arınmış dünya dileklerimizi iletiriz. “

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Son Güncelleme: 07.03.2021 13:37
Anahtar Kelimeler:
Mehmet çakıcı
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