Buzdolabı kısa devre yaptı, yangın çıktı!

Güzelyurt’ta dün 20 Temmuz sokak üzerinde bulunan Hasan Balık’a ait ikametgahta muhtemelen buzdolabının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangında bazı eşyalar zarar gördü.
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