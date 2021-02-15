banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İş dünyası tefecilere teslim!
İş dünyası tefecilere teslim!
Tıp-İş ve Sağlık Bakanı herkesi kandırmış !
Tıp-İş ve Sağlık Bakanı herkesi...
Hükümet ve bürokrat değiştirilerek pandemi atlatılabiliyor muymuş?
Hükümet ve bürokrat değiştirilerek pandemi...
İki devletli çözümü istemeyen var mı?
İki devletli çözümü istemeyen var...
banner376

Büyükyılmaz kapanma kararını değerlendirdi

Uzatılan ‘kapanma’ kararını değerlendiren KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, ülkenin büyük bir uçuruma sürüklendiğini söyledi…

15 Şubat 2021 Pazartesi 15:18
Büyükyılmaz kapanma kararını değerlendirdi
banner337
banner351

Kapanma kararının 1 hafta daha uzatılmasının yankıları sürüyor.... 

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, ülkenin ekonomik anlamda çöküşe sürüklendiğini ifade ederek "KIB-TEK de şu anda devletten alacakalrını bekliyor ve yoğun bakımda" dedi. 

banner341
Katıldığı TV programında konuşan Büyükyılmaz, “İki arada bir derede kaldık kelimesi en doğrusu.. Mart’tan beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Turizm ve yüksek öğrenim kapalı. Kıbrıs Türk halkı olarak büyük bir fakirliğe gidiyoruz. Açılma dışında bir çare kalmadığını, Türkiye’den gelecek yardım dışında da çaremiz olmadığını yaşayarak görüyoruz. Ülkede öyle bir yokluk, fakirlik var ki bir yıldır… Dışa bağımlılık noktasında da üretebileceğimiz bir şey yok. İnsanlar gelir kaynağından yoksun yaşıyorlar şu anda…” dedi.

Bankalardan borçlanma şansı olmadığının altını çizen Büyükyılmaz, Türkiye’den mali kaynak dışında şansımız olmadığını da sözlerine ekledi.

KIB-TEK'in de devletten alacaklarını herkes gibi beklediğini de belirten Büyükyılmaz, “en yetkili kişi Fuat Oktay buradaydı… Muhakkak KKTC'nin bu durumuna duyarlı olacaklardır” dedi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Turan BüyükyılmazKIBTEKKKTC KAPANMA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemi, dijital dünyanın yeni konumuna hizmet etmek için mi çıkarıldı?
Pandemi, dijital dünyanın yeni konumuna hizmet etmek için mi çıkarıldı?
Bengihan : “Cezaevine virüsün girmesi demek, 850’ye yakın insanın tehlikeye girmesi demektir”
Bengihan : “Cezaevine virüsün girmesi demek, 850’ye yakın insanın tehlikeye girmesi demektir”
Kış kendini gösterecek
Kış kendini gösterecek
Tüketiciler Derneği fahiş fiyatlar ve haksızlıkların derneğe bildirilmesini istedi
Tüketiciler Derneği fahiş fiyatlar ve haksızlıkların derneğe bildirilmesini istedi
Bakan Amcaoğlu eğitimle ilgili merak edilenleri yanıtladı
Bakan Amcaoğlu eğitimle ilgili merak edilenleri yanıtladı
Olgun Amcaoğlu: “İstanbul’dan KKTC’ye ek iki tarifeli sefer eklenecek”
Olgun Amcaoğlu: “İstanbul’dan KKTC’ye ek iki tarifeli sefer eklenecek”
Genişletilmiş İlçe Emniyet Kurulları Toplantısı yapıldı
Genişletilmiş İlçe Emniyet Kurulları Toplantısı yapıldı
Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği’nden açıklama
Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği’nden açıklama
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi teklif kabul edecek
Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi teklif kabul edecek
Başbakanlık Covid-19 vakalarının mesleki analizini yaptırdı
Başbakanlık Covid-19 vakalarının mesleki analizini yaptırdı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim