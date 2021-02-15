Büyükyılmaz kapanma kararını değerlendirdi

Kapanma kararının 1 hafta daha uzatılmasının yankıları sürüyor....

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, ülkenin ekonomik anlamda çöküşe sürüklendiğini ifade ederek "KIB-TEK de şu anda devletten alacakalrını bekliyor ve yoğun bakımda" dedi.

Katıldığı TV programında konuşan Büyükyılmaz, “İki arada bir derede kaldık kelimesi en doğrusu.. Mart’tan beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Turizm ve yüksek öğrenim kapalı. Kıbrıs Türk halkı olarak büyük bir fakirliğe gidiyoruz. Açılma dışında bir çare kalmadığını, Türkiye’den gelecek yardım dışında da çaremiz olmadığını yaşayarak görüyoruz. Ülkede öyle bir yokluk, fakirlik var ki bir yıldır… Dışa bağımlılık noktasında da üretebileceğimiz bir şey yok. İnsanlar gelir kaynağından yoksun yaşıyorlar şu anda…” dedi.

Bankalardan borçlanma şansı olmadığının altını çizen Büyükyılmaz, Türkiye’den mali kaynak dışında şansımız olmadığını da sözlerine ekledi.

KIB-TEK'in de devletten alacaklarını herkes gibi beklediğini de belirten Büyükyılmaz, “en yetkili kişi Fuat Oktay buradaydı… Muhakkak KKTC'nin bu durumuna duyarlı olacaklardır” dedi.