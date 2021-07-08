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Büyükoğlu: “Kamu ve özel iş yerlerinde testler ve tedbirler daha sık denetlenmeli”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, ülkede artan vakalara dikkat çekerek, her alanda önlemlerin de denetimlerin de gevşediğini gördüklerini, tüm iş yerlerinde denetimlerin artırılmasını, önlemlerin alındığından ve testlerin düzenli tekrarlandığından emin olunmasını talep etti.

08 Temmuz 2021 Perşembe 17:45
Büyükoğlu: “Kamu ve özel iş yerlerinde testler ve tedbirler daha sık denetlenmeli”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, ülkede artan vakalara dikkat çekerek, her alanda önlemlerin de denetimlerin de gevşediğini gördüklerini, tüm iş yerlerinde denetimlerin artırılmasını, önlemlerin alındığından ve testlerin düzenli tekrarlandığından emin olunmasını talep etti.
HAKSEN Başkanı Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
“Ülkede artan vakalara rağmen maalesef her alanda önlemlerin de denetimlerin de gevşediğini görmekteyiz. Bu bağlamda halkımızın üzerine düşen görevler mutlaka ki vardır. Ancak devletin vazifesi; kuralların bireylerin inisiyatife bırakılmadan, kurumsal denetim mekanizmasını işleterek yasaların uygulandığından emin olmaktır.

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Bu bağlamda, özel sektörde ve kamuda halkla yoğun temas eden tüm iş yerlerinde denetimler artırılmalı, maske, mesafe ve hijyen önlemlerinin alındığından ve testlerin düzenli tekrarlandığından emin olunmalıdır. Sendika olarak bizlere gerek kamuda gerek özelde çalışanlardan gelen şikayetler, iş yerlerinde denetimlerin yeterli ölçüde yapılmadığı, bunun sonucunda tüm önlemlerin bireysel inisiyatife kaldığı ve aksadığı yönündedir.
Sağlık Bakanlığı’nın kapalı ve açık mekanlar için son açıkladığı ‘PCR zorunluluğu’ tedbirlerinin uygulanabilirliği, bugüne kadarki denetim başarısıyla soru işaretidir. Denetimlerin yeniden sıkılaştırılması, bireyler arasındaki gevşemenin değişmesine yardımcı olacağı gibi, çalışanların güvenliğine ve genel halkın sağlığına sahip çıkılmasını sağlayacaktır.
Devleti ve kurumlarını denetim görevine çağırırken, tüm halkımızı da aşı olmaya, aşı olanları ise tedbiri elden bırakmamaya davet ederiz. Bu beladan ancak herkesin üzerine düşen görevi yapmasıyla kurtulabiliriz”.
 

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Son Güncelleme: 08.07.2021 18:46
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