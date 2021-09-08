Büyükelçi Başçeri ve bakan Canaltay yollarda inceleme yaptı
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bazı köy yollarında inceleme yaptı.
Büyükelçi Başçeri ve bakan Canaltay yollarda inceleme yaptı
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, bazı köy yollarında inceleme yaptı.
08 Eylül 2021 Çarşamba 18:45
TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Başçeri ve Canaltay, Ercan Havalimanı, Gaziköy, Paşaköy, Vadili ve Akdoğan’da onarım ve üst yapı takviyesi yapılan yollarda inceleme yaptı, bölgedeki vatandaşlarla bir araya geldi.
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