Büyükelçi Başçeri ve bakan Canaltay yollarda inceleme yaptı

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Başçeri ve Canaltay, Ercan Havalimanı, Gaziköy, Paşaköy, Vadili ve Akdoğan’da onarım ve üst yapı takviyesi yapılan yollarda inceleme yaptı, bölgedeki vatandaşlarla bir araya geldi.