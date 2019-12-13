Bütçe yasa tasarısının görüşülmesi programında değişiklik

Pazartesi günü Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı yerine Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri; Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçeleri ise Perşembe günü görüşülecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, program şöyle oldu:



“16 Aralık Pazartesi günü Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi; 17 Aralık Salı günü Mahkemeler, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 18 Aralık Çarşamba günü Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı; 19 Aralık Perşembe günü Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı; 20 Aralık Cuma günü Maliye Bakanlığı ve Gelirler Bütçesi”