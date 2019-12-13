banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111083
ALTIN
274.930
DOLAR
5.7999
STERLİN
7.7638
EURO
6.4797
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Ani ölüm: 46 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Flaş Haber
Gönyeli girişinde kaza
Kapat

Bütçe yasa tasarısının görüşülmesi programında değişiklik

2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülme programında değişiklik yapıldı. 

Bütçe yasa tasarısının görüşülmesi programında değişiklik

2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülme programında değişiklik yapıldı. 

13 Aralık 2019 Cuma 12:59
Bütçe yasa tasarısının görüşülmesi programında değişiklik

Pazartesi günü Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı yerine Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri; Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçeleri ise Perşembe günü görüşülecek. 
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, program şöyle oldu:

banner317
“16 Aralık Pazartesi günü Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi; 17 Aralık Salı günü Mahkemeler, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 18 Aralık Çarşamba günü Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı; 19 Aralık Perşembe günü  Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı; 20 Aralık Cuma günü Maliye Bakanlığı ve Gelirler Bütçesi”

 

Son Güncelleme: 13.12.2019 16:13
Anahtar Kelimeler:
Bütçe Yasa Tasarısının Görüşülmesi Programı2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanetçi Tarafından Hırsızlık
Emanetçi Tarafından Hırsızlık
DükkÂn Açma, Hırsızlık Ve Kasti Hasar… 1 Tutuklu
DükkÂn Açma, Hırsızlık Ve Kasti Hasar… 1 Tutuklu
Ahmet Davutoğlu,
Ahmet Davutoğlu, "gelecek Partisi"nin Tanıtımını Yaptı
Başbakan Tatar, Dörtyol Spor Kulübü Yöneticilerini Kabul Etti
Başbakan Tatar, Dörtyol Spor Kulübü Yöneticilerini Kabul Etti
Aniden Rahatsızlanan Şahıs Hastanede Yaşamını Yitirdi
Aniden Rahatsızlanan Şahıs Hastanede Yaşamını Yitirdi
Başkasına teslim etmesi gereken 9.800 doları çalan şahıs tutuklandı
Başkasına teslim etmesi gereken 9.800 doları çalan şahıs tutuklandı
TMT: “Tartışılacak tek konu iki devletin birbirini tanımasıdır”
TMT: “Tartışılacak tek konu iki devletin birbirini tanımasıdır”
Haftasonu da yağmur bekleniyor
Haftasonu da yağmur bekleniyor
Kamu-iş: ”KTAMS’ın Kamu-iş Koop ile ilgili iddiası gerçeği yansıtmıyor”
Kamu-iş: ”KTAMS’ın Kamu-iş Koop ile ilgili iddiası gerçeği yansıtmıyor”
Sanayi Bölgesi’nin tamamına kesintisiz su
Sanayi Bölgesi’nin tamamına kesintisiz su

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim