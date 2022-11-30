banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bütçe maratonu komitede başladı
Bütçe maratonu komitede başladı
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Erhan bey atıyor ama tutturamıyor!
Erhan bey atıyor ama tutturamıyor!
Akpınar: YÖDAK başkanı kimin için çalışıyor!
Akpınar: YÖDAK başkanı kimin için...
Acil kan aranıyor!
Acil kan aranıyor!
banner404

Bütçe görüşmelerinde ilk gün tamamlandı

30 Kasım 2022 Çarşamba 14:22
Bütçe görüşmelerinde ilk gün tamamlandı

“2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki bugünkü görüşmesi tamamlandı.

Komite Başkanı Resmiye Canaltay, Başkan Vekili Fikri Toros, Maliye Bakanı Alişan Şan ve Meclis Başkanı Zorlu Tören’nin ardından bazı milletvekilleri de söz alarak bütçeyle ilgili görüşlerini ifade etti.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner konuşmasında, “Hayırlısı olsun” demek istediklerini ancak çok zor bir yılın kendilerini beklediğini kaydetti.

Gerçekleri görmek ve daha derli-toplu hareket etmek gerektiğini söyleyen Şahiner, “Bütçe, hayali bir bütçeden ibaret” dedi. Ekonomi yönetiminde yapılması gereken hiçbir şeyin yapılmadığını ifade eden Şahiner, piyasada gereken denetimlerin yapılmadığını öne sürdü.

İthal ürünlere katbekat fazlasının ödendiğini ifade eden Şahiner, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak gerektiğini dile getirerek, kayıtlı olup da vergi kaçıran işletmeler olduğunu belirtti. Şahiner, vergi kaçakçılığıyla ciddi bir mücadeleye ve savaşa girmek gerektiğini kaydetti. Enerji maliyetlerini düşürecek yatırımların ön planda olmadığını savunan Şahiner, tarımsal ve hayvansal üretimine söz verilen ödemelerin zamanında ödenmediğini ileri sürdü.

“Bütçenin, idare bütçesi bile olmadığını” iddia eden Şahiner, sağlık ve eğitim sisteminin çöktüğünü savundu. Altyapı sorunlarının görmezden gelindiğini de ifade eden Şahiner, hükümete eleştirilerde bulundu.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da, “Sayın Başkan derhal buraya Savcılığı çağırmanız gerekir” diyerek, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Anayasa’ya aykırı olduğunu ileri sürdü.

Savcılığın görüşüne başvurulması gerektiğini ifade eden Barçın, Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı dışında tasarının komiteye gelmesinin 41/2019 sayılı yasaya aykırı olduğunu söyledi. Bu aykırılığın peşini bırakmayacaklarını kaydeden Barçın, Kamu Mali Denetimi ve Kontrolü Yasası çerçevesinde müstakil kuruluşların bütçelerini Temmuz sonuna kadar göndermesi gerektiğini ancak Kamu Hizmeti Komisyonu ve Ombudsman’ın bütçelerini göndermediğini belirtti.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, konu hakkında pozisyon belirlenmeden madde madde görüşülmeye geçilmemesini istedi.

-Şan

Maliye Bakanı Alişan Şan ise, konuyla ilgili notlarını aldıklarını kaydetti.

-Canaltay

Komite Başkanı, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ise, toplantıya savcılığı davet ettiklerini belirterek, savcılığın bir sorun görse bunu bildireceğini kaydetti.

Daha sonra tasarının madde madde görüşülmesine geçilmesi oylandı ve oy çokluğuyla onaylandı.

Komitede yarın Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçeleri görüşülecek.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis oturumuna Seçim ve Halkoylaması Yasa Önerisinin Komitede görüşülmesine olanak sağlamak için ara verildi
Meclis oturumuna Seçim ve Halkoylaması Yasa Önerisinin Komitede görüşülmesine olanak sağlamak için ara verildi
Töre, AK Parti KKTC Temsilciliği Kadın Kolları heyetini kabul etti
Töre, AK Parti KKTC Temsilciliği Kadın Kolları heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Joof'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Joof'u kabul etti
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı
Harmancı: “Lefkoşalıların güveni ve çalışanlarının belediyesine sahip çıkması sayesinde Lefkoşa’yı güçlü bir geleceğe hazırlıyoruz”
Harmancı: “Lefkoşalıların güveni ve çalışanlarının belediyesine sahip çıkması sayesinde Lefkoşa’yı güçlü bir geleceğe hazırlıyoruz”
Bazı Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partiler ara bölgede bir araya geldi
Bazı Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partiler ara bölgede bir araya geldi
KITOB Başkanlığına Dimağ Çağıner seçildi
KITOB Başkanlığına Dimağ Çağıner seçildi
İncirli: “Sporda engellerin aşılabilmesi için birlikte çalışacağız”
İncirli: “Sporda engellerin aşılabilmesi için birlikte çalışacağız”
Özersay: “Yasayı değiştirip kendi ayıplarını örtmeye çalışıyorlar”
Özersay: “Yasayı değiştirip kendi ayıplarını örtmeye çalışıyorlar”
Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Kansoy öğrenci ve turiste yönelik projelerine dikkat çekti
Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Kansoy öğrenci ve turiste yönelik projelerine dikkat çekti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim