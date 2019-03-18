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Burcu: “Cumhurbaşkanımız, Peace and Sport organizasyon sorumlularının bize ilettiği şekilde, maçın ara bölgede yapılması durumunda katılmaya hazır olacaktır”

Burcu: “Cumhurbaşkanımız, Peace and Sport organizasyon sorumlularının bize ilettiği şekilde, maçın ara bölgede yapılması durumunda katılmaya hazır olacaktır”

18 Mart 2019 Pazartesi 16:56
Burcu: “Cumhurbaşkanımız, Peace and Sport organizasyon sorumlularının bize ilettiği şekilde, maçın ara bölgede yapılması durumunda katılmaya hazır olacaktır”

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ- NEA SALAMİNA ARASINDA GERÇEKLEŞMESİ PLANLANAN DOSTLUK MAÇI…

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ BARIŞ BURCU, CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN KIBRIS RUM YÖNETİMİ’NDE YAPILACAK MAÇA İŞTİRAKİNİN MÜMKÜN OLAMAYACAĞINI DUYURDU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Peace and Sport organizasyon sorumlularının kendilerine ilettiği şekilde, maçın ara bölgede yapılması durumunda katılmaya hazır olacağını, ancak Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yapılacak etkinliğe  iştirakinin ise mümkün olamayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Barış Burcu yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın gelecekte, daha önceki kültür etkinliklerinde yapıldığı gibi, biri kuzeyde, biri güneyde olacak şekilde karşılıklı spor etkinliği düzenlenmesi söz konusu olacaksa, bunu da iyi niyetle değerlendirip olumlu yaklaşmaya hazır olduğunu kaydetti.

Burcu, CumhurbaşkanıMustafa Akıncı’nın 29 Ocak tarihinde Peace and Sport (Barış ve Spor) heyetini kabul ederek görüştüğünü belirterek, söz konusu görüşmede konuk heyetin, Pile’de ara bölgede Mağusa Türk Gücü - Nea Salamina arasında gerçekleşmesi planlanan dostluk maçına Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider NikosAnastasiadis’i izleyici olarak davet etmek istediklerini bildirdiklerini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ara bölgede, her iki tarafa eşit davranılacak şekilde yapılması öngörülen bu etkinliğe seve seve iştirak edeceğini kendilerine söylediğini ifade eden Burcu, daha sonra ilgili maçın söylendiği gibi ara bölgede değil de, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafındaki bir sahada oynanacağının bildirilmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bunun önceden aktarılan bilgiyle uyumlu olmadığına dikkat çekerek, maçın işin başında planlandığı gibi ara bölgede oynanmasını talep ettiğini kaydetti.

Burcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Peace and Sport organizasyon sorumluları bu konudaki çalışmalarını tamamlayarak, dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı’na maçın ara bölge olarak tanımlanan Pile köyünün merkezindeki iki okul arasındaki sahaya alınmasına karar verdiklerini yazılı olarak bildirdiler. Bu kararla her iki takımın ve iki muhtarın da hemfikir olduğunu bildirdiler. Bu durumda etkinliğe Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı kendilerine bildirildi.

Konuyla ilgili olarak Sayın Anastasiadis’in talebi üzerinde bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Anastasiadis ile telefonda görüştü. Kendilerine bu konudaki gelişmeler aktarıldı. Sayın Anastasiadis’in de dostluk maçının ara bölgede olmasına bir itirazının olmadığı anlaşıldı.

Bütün bu gelişmelerden sonra Birleşmiş Milletler’in ara bölgede yapılması planlanan bu etkinliğin güvenliği konusunda önlem alamayacakları yönündeki açıklamaları üzerine, maçın tekrar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafındaki sahada oynatılması yönünde girişimler başlatıldı.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Peace and Sport organizasyon sorumlularının bize ilettiği şekilde, maçın ara bölgede yapılması durumunda katılmaya hazır olacaktır.

Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yapılacak etkinliğe Sayın Cumhurbaşkanımızın bu koşullarda iştiraki ne yazık ki mümkün olamayacaktır.

Cumhurbaşkanımız gelecekte, daha önce kültür etkinliklerinde yapıldığı gibi, biri kuzeyde, biri güneyde olacak şekilde karşılıklı spor etkinliği düzenlenmesi söz konusu olacaksa, bunu da iyi niyetle değerlendirip olumlu yaklaşmaya hazırdır.”

Son Güncelleme: 18.03.2019 20:21
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