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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Pazartesiden itibaren uygulanacak kararları açıklandı

23 Ekim 2021 Cumartesi 19:45
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Pazartesiden itibaren uygulanacak kararları açıklandı

TÜRKİYE VE İNGİLTERE’NİN DE DAHİL OLDUĞU TURUNCU KATEGORİDEKİ ÜLKELERDEN GELECEK KİŞİLER GİRİŞTE TEST SONUCU İBRAZ ETMEZLERSE KKTC’YE GİRİŞTE PCR/ANTİJEN TEST YAPTIRACAK

BAR VE CLUBLARA AŞISIZ KİŞİLER KABUL EDİLEMEYECEK

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin pazartesiden itibaren geçerli olacak kararlarını açıkladı.

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Kararlara göre, Türkiye ve İngiltere’nin de yer aldığı “turuncu” kategorideki ülkelerden KKTC’ye gelişlerle ilgili yeni düzenleme yapıldı.

Aşılı veya hastalığı geçirmiş kişiler, yolculuk öncesi son 72 saatte yapılmış negatif PCR sonucu sunarak karantinasız gelebilecek. Ancak bu ülkelerden gelecek kişilere, son 72 saatlik negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmemeleri halinde KKTC’ye girişte PCR/Antijen testi yapılacak.

Turuncu kategorideki ülkelerden gelecek aşısız kişiler ise yolculuk öncesi son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR sonucu ibraz ederek 5 gün karantinada kalma koşuluyla KKTC’ye girebilecek.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarında değişen bir diğer uygulamaya göre, bar ve clublara aşısız kişiler kabul edilemeyecek.

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Son Güncelleme: 23.10.2021 21:58
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