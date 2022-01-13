Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte toplam 21 bin 443 test yapıldığını, 788 pozitif vakaya rastlandığını, 650 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 353 kişinin Lefkoşa, 182 kişinin Girne, 182 kişinin Gazimağusa, 23 kişinin Güzelyurt, 31 kişinin İskele, 17 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

13 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.443

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 788

Yerel Vaka Sayısı: 788

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 650

Bugün Kaybedilen Hasta: 3

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.014.397



Toplam Vaka Sayısı: 44.926İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 37.571Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7209Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 7152Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 148Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 2700”

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şöyle:

"Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 711

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 792

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6846

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 110689."