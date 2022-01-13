Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte toplam 21 bin 443 test yapıldığını, 788 pozitif vakaya rastlandığını, 650 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 353 kişinin Lefkoşa, 182 kişinin Girne, 182 kişinin Gazimağusa, 23 kişinin Güzelyurt, 31 kişinin İskele, 17 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.
13 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.443
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 788
Yerel Vaka Sayısı: 788
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 650
Bugün Kaybedilen Hasta: 3
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.014.397
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 37.571
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7209
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 7152
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 148
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 2700”
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şöyle:
"Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 711
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 792
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6846
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 110689."