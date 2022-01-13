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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

13 Ocak 2022 Perşembe 19:30
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte toplam 21 bin 443 test yapıldığını, 788 pozitif vakaya rastlandığını, 650 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi. 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 353 kişinin Lefkoşa, 182 kişinin Girne, 182 kişinin Gazimağusa, 23 kişinin Güzelyurt, 31 kişinin İskele, 17 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi. 
13 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.443      
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 788   
Yerel Vaka Sayısı: 788  
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 650   
Bugün Kaybedilen Hasta: 3 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.014.397      

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Toplam Vaka Sayısı: 44.926        
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 37.571  
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7209     
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46     
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 7152     
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 148      
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11     
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 2700”

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şöyle:

"Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 711   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 792       

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6846 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 110689."  

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Son Güncelleme: 13.01.2022 19:36
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