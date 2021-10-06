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Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 17.223 test yapıldı, 65'i yerel, 79 pozitif vakaya rastlandı,76 kişi taburcu edildi"

06 Ekim 2021 Çarşamba 18:56
Bugünkü vaka sayıları açıklandı

"Toplam 17.223 test yapıldı,  65'i yerel, 79 pozitif vakaya rastlandı,76 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.223 olup, 65'i yerel 79 pozitif vakaya rastlanmış, 76 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 65 kişi ise yerel vakadır. 

17 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 10 kişi İskele,  1 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

6 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.223 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 79 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11 

Yerel Vaka Sayısı: 65  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 76 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.042.285 

Toplam Vaka Sayısı: 19.993  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.045 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 869 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 810 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 81 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2488 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 549 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 665 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7468 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 61.529

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